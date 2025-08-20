به گزارش خبرنگار مهر، پروانه برهانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در هفته دولت امسال پروژههایی به ارزش ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال در بخش تأمین و انتقال برق از نیروگاههای استان به پستهای فوق توزیع و حفظ پایداری شبکه به بهرهبرداری میرسد.
وی توسعه دو بیخط ۲۳۰ کیلوولت در پست ۴۰۰ نیروگاه سلطانیه، احداث خط ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه سلطانیه، نصب گشت سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهید شهریاری و احداث خط ارتباطی پست سیار شهرک صنعتی شهید شهریاری را از جمله پروژههای قابل افتتاح برشمرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان ادامه داد: در این هفته، سه نیروگاه سه مگاواتی دولتی برای کاهش ناترازی ها افتتاح میشود که با ورود آنها به مدار بخشی از مشکلات ناترازی برق کشور کاهش مییابد و زیرساختهای انرژی استان تقویت میشود.
وی به موضوع ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات ناترازی انرژی در کشور داریم که سهم تولید برقآبی ۱۴ هزار مگاوات بود که به دلیل خشکسالی و کمآبی ذخیره سدها به نصف رسیده است.
برهانی تصریح کرد: در حال حاضر با کمبود منابع آبی، نیروگاههای برقآبی مثل کارون ۳ و ۴ از مدار تولید خارج شدند که باز هم نیاز است در شهریورماه به خصوص طی دو هفته اول این ماه، کمک حال شبکه برق استان باشیم.
وی مدیریت مصرف را یکی از راهکارها برای غلبه بر ناترازی خواند و افزود: در بهار و تابستان امسال با مدیریت مصرف، ۳ هزار مگاوات صرفهجویی در کشور رقم خورد و توانستیم از پیک بار عبور کنیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان در مورد توسعه انرژیهای تجدید پذیر عنوان کرد: ۳۱۳ نیروگاه خورشیدی با توان ۱۱ مگاوات در استان در دست بهرهبرداری و ۶۶ نیروگاه در دست اقدام است.
