۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

۱۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

گرگان-استاندار گلستان از افتتاح و آغاز هزار و۸۵۶ پروژه عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان گلستان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتبار هزار ۶۰۶ میلیارد تومان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران استان، به تشریح فعالیت‌ها و پروژه‌های بزرگ دولت در هفته دولت پرداخت و از تلاش‌های مستمر دولتمردان جمهوری اسلامی برای خدمت‌رسانی به مردم سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه بارها و بارها گفته شده که عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی، عملکرد کارگزاران آن بوده است، اظهار کرد: دولتمردان ما در هفته دولت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بزرگی را برای مردم کشور آغاز کرده‌اند. در این دوره جدید، تعداد هزار و ۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بالغ هزار ۶۰۶ میلیارد تومان در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها به اشتغال هزار و ۷۴۸ نفر در استان کمک خواهند کرد.

استاندار گلستان همچنین از برگزاری هزار و ۳۰۷ برنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در ۱۴ شهرستان استان در طول هفته دولت خبر داد و تأکید کرد: این برنامه‌ها برای ارتقای سطح زندگی و فرهنگ مردم استان برگزار می‌شود.

طهماسبی در ادامه به اهمیت انسجام و وحدت ملی در دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: دولتمردان و مردم ایران در مواجهه با تهدیدات مختلف، به ویژه در دوران دفاع مقدس و جنگ اخیر، همواره نشان داده‌اند که در برابر مشکلات ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

وی همچنین با قدردانی از رسانه‌ها و خبرنگاران گفت: من از تمام خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های مجازی، رسانه ملی و همه کسانی که در جهت آگاهی بخشی و تقویت وحدت ملی تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.

طهماسبی ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی به سوالات خبرنگاران، خاطرنشان کرد: گزارش‌های دقیق‌تر درباره پروژه‌ها توسط فرمانداران و مدیران استان در هفته دولت منتشر خواهد شد.

