به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران استان، به تشریح فعالیت‌ها و پروژه‌های بزرگ دولت در هفته دولت پرداخت و از تلاش‌های مستمر دولتمردان جمهوری اسلامی برای خدمت‌رسانی به مردم سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه بارها و بارها گفته شده که عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی، عملکرد کارگزاران آن بوده است، اظهار کرد: دولتمردان ما در هفته دولت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بزرگی را برای مردم کشور آغاز کرده‌اند. در این دوره جدید، تعداد هزار و ۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بالغ هزار ۶۰۶ میلیارد تومان در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها به اشتغال هزار و ۷۴۸ نفر در استان کمک خواهند کرد.

استاندار گلستان همچنین از برگزاری هزار و ۳۰۷ برنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در ۱۴ شهرستان استان در طول هفته دولت خبر داد و تأکید کرد: این برنامه‌ها برای ارتقای سطح زندگی و فرهنگ مردم استان برگزار می‌شود.

طهماسبی در ادامه به اهمیت انسجام و وحدت ملی در دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: دولتمردان و مردم ایران در مواجهه با تهدیدات مختلف، به ویژه در دوران دفاع مقدس و جنگ اخیر، همواره نشان داده‌اند که در برابر مشکلات ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

وی همچنین با قدردانی از رسانه‌ها و خبرنگاران گفت: من از تمام خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های مجازی، رسانه ملی و همه کسانی که در جهت آگاهی بخشی و تقویت وحدت ملی تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.

طهماسبی ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی به سوالات خبرنگاران، خاطرنشان کرد: گزارش‌های دقیق‌تر درباره پروژه‌ها توسط فرمانداران و مدیران استان در هفته دولت منتشر خواهد شد.