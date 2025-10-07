تهران نه فقط حصار ناصری بلکه پایتخت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در سیصدوشصتمین جلسه علنی شورا ضمن گرامیداشت هفته فراجا و یاد شهدای نیروی انتظامی، بهویژه شهدای اخیر و پدر شهید سرکار خانم نجفی، بر ضرورت توجه ویژه به میراث انقلاب اسلامی در تهران تأکید کرد.
نادعلی با اشاره به اینکه تهران فقط شهر قاجار و حصار ناصری یا شاهطهماسبی نیست، گفت: تهران پایتخت انقلاب اسلامی و امالقرای جهان اسلام است و باید در حوزه گردشگری و تهرانگردی به مکانهای رویدادهای انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه شود. متأسفانه ما معمولاً آثار خیلی قدیمی را حفظ میکنیم اما در نگهداری از میراث معاصر کوتاهی میکنیم.
وی در ادامه دو مورد مشخص را به عنوان نمونه مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی که پیشتر به مجلس سنا معروف بود و در خیابان امام خمینی قرار دارد، در حال تخریب و فرسودگی است. نمای این ساختمان تاریخی در حال فرو ریختن است و در حالی که یکی از مهمترین مکانهای تاریخی انقلاب اسلامی محسوب میشود، متأسفانه مورد بیتوجهی قرار گرفته است. در این مکان خاطرات و صحنههای مهمی از تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورده و شایسته نیست چنین بنایی به حال خود رها شود.
نادعلی افزود: موضوع دوم مربوط به خانه شیخ فضلالله نوری است که در نزدیکی محل شورا قرار دارد. این شهید بزرگوار یکی از چهرههای برجسته تاریخ معاصر و از پایهگذاران فکری انقلاب اسلامی بود. متأسفانه علیرغم تخصیص بودجه در سالهای گذشته و پیگیریهای مکرر از سوی شورا، هنوز اقدام جدی در حفظ و مرمت این خانه تاریخی صورت نگرفته است.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، معمولاً به آثار عمومی تاریخی توجه میشود، اما میراث مربوط به انقلاب اسلامی و چهرههای آن کمتر در اولویت قرار میگیرد. این در حالی است که اگر گروه دیگری هم جای ما بود، به چنین موضوعاتی اهمیت میداد.
نادعلی در پایان تصریح کرد: بیتوجهی به این اماکن، کمکاری از سوی ما و دستگاههای مرتبط است. من این موضوع را بهصورت مکتوب به شهرداری تهران بهعنوان تذکر ارائه خواهم داد تا در دستور کار جدیتری قرار گیرد.
نظر شما