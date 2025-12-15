عبور از تنش آبی پایتخت با رویکردهای نوین مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نشست تخصصی با عنوان «آب در نقطه تصمیم» با همکاری و میزبانی منطقه ۵ صبح امروز در سالن جلسات منطقه برگزار، و در آن بر ضرورت تغییر رویکردها، افزایش بهره‌وری و بررسی راهکارهای مدیریت پایدار آب و استفاده از راهکارهای نوین در مدیریت آب شهری تأکید شد.

محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به شرایط اقلیمی کشور و کاهش منابع آب تجدید پذیر، اظهار کرد: مدیریت آب در کلان‌شهر تهران نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی بلندمدت و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و شهروندان است.

وی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف شهری افزود: استفاده از پساب تصفیه‌شده، توسعه فضای سبز کم‌مصرف، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و افزایش آگاهی عمومی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از تنش آبی در پایتخت به شمار می‌رود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین نقش شهرداری‌ها را در مدیریت بهینه منابع آب بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: شهرداری تهران با اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی، آموزش شهروندان و همکاری با نهادهای مرتبط، به دنبال کاهش فشار بر منابع آبی و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری است.

باغخانی‌پور با اشاره به هدف اصلی این نشست مبنی بر پژوهش محور بودن آن بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تحقق مدیریت پایدار آب بدون مشارکت علمی، اجتماعی و اجرایی امکان‌پذیر نیست و باید از تمامی ظرفیت‌ها در این مسیر بهره گرفت. قطعاً طرح‌های نوآورانه و مبتنی بر حل مسأله شما عزیزان می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکل آب چه به صورت کوتاه مدت و چه بلند مدت بکند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه به چند مسأله مهم و مرتبط با موضوع آب مثل: تغییر اقلیم، کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به آب، اصلاح الگوی مصرف و آبخیزداری اشاره کرد و گفت: در راستای مدیریت بهینه مصرف آب و کاهش تنش آبی، شهرداری تهران با همکاری وزارت نیرو اجرای طرح نصب کاهنده‌های مصرف آب برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف را در دستور کار قرار داده است. این اقدام مشترک با هدف اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و کاهش هدر رفت آب در بخش خانگی انجام می‌شود و نقش مؤثری در مدیریت پایدار منابع آبی پایتخت دارد.

وی همچنین ادامه داد: نصب کاهنده‌ها به‌عنوان راهکاری کم‌هزینه و اثربخش، ضمن حفظ سطح رفاه شهروندان، می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف آب و عبور از شرایط کم‌آبی ایفا کند.

در ادامه روند این نشست، حاضران ضمن تبادل نظر درباره چالش‌های موجود، بر ضرورت استمرار برگزاری چنین جلساتی و تدوین برنامه‌های عملیاتی و همچنین تشکیل دبیرخانه دائم برای مدیریت بهینه منابع آب در شهر تهران تأکید کردند.

گفتنی است؛ علاقمندان می‌توانند ایده‌ها و مقالات خود را تا ۲۵ دی ماه سال جاری از طریق پیام رسان بله و ایتا به شماره (۰۹۳۰۲۷۳۳۶۹۴) ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۹۶۰۱۲۷۹۳-۰۲۱ تماس حاصل کنید.