بازگرداندن ۳۴ میلیارد ریال وجوه سرقتی با اقدام آنی پلیس فتا در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسن پور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۳۴ میلیارد ریال از حساب بانکی وی، موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی گفت: در بررسیهای اولیه نشان داد که برداشت انجامشده بهدلیل کلیک بر روی لینکهای جعلی توسط شاکی صورت گرفته است.
این مقام انتظامی افزود: با اقدامات فوری و بررسیهای فنی انجامشده توسط مأموران پلیس فتا استان، مشخص شد که مالباخته با برداشتن محدودیتهای انتقال وجه در حساب خود، زمینه را برای برداشت مبالغ بالا توسط کلاهبرداران فراهم کرده بود.
سردار حسن پور ادامه داد: با اقدامات فوری و بررسیهای فنی صورتگرفته توسط مأموران این پلیس، مشخص شد که متهم اصلی با استفاده از اطلاعات بهدستآمده، مبالغ سرقتشده را صرف خرید از فروشگاههای اینترنتی نموده است که خوشبختانه با اعلام بهموقع شکایت از سوی شاکی و اقدام سریع پلیس فتا، مسیر تراکنشهای کلاهبردارانه ردگیری و شناسایی شد و درنهایت مبلغ کلاهبرداری به شاکی عودت گردید.
فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه متهم اصلی پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات، جهت سیر مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی شده است، به شهروندان هشدار داد: در فضای مجازی، مجرمان همواره در کمین غفلت کاربران هستند؛ بنابراین لازم است شهروندان نهایت دقت را در حفظ اطلاعات شخصی و بانکی خود داشته باشند و از افشای رمزها، کدهای امنیتی و اطلاعات حساب بانکی برای دیگران، بهویژه در بستر شبکههای اجتماعی، خودداری نمایند.
در پایان هم از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت www.fata.gov.ir گزارش دهند.
