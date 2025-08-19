به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: پس از مراجعه شهروندی به کلانتری ۱۳۸ جنت آباد، گزارشی مبنی بر سرقت ابزارآلات و تأسیسات ساختمانی کارگاه مذکور در سامانه پلیس جهت رسیدگی ثبت گردید.

وی افزود: با بررسی فیلم دوربین‌های مدار بسته و اقدامات فنی پلیسی و اظهارات هویت سارقان که دو نفر از کارگران همان کارگاه بودند شناسایی و مخفیگاه آنان نیز مشخص گردید.

سرهنگ افشار ادامه داد: با هماهنگی انجام شده توسط مقام قضائی، تیم عملیات کلانتری به مخفیگاه متهمان اعزام شده و طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم دستگیر و به کلانتری منتقل شده و متهمان به جرم خود مبنی بر سرقت لوازم و ابزار آلات کارگاه ساختمانی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرده و در بازرسی اولیه از مخفیگاه این دو سارق، تعدادی از لوازم سرقتی کشف شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: هر دو متهم برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی و کشف جرایم احتمالی دیگر به مقامات قضائی معرفی شدند.

افشار به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر در امکان، سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.