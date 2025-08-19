  1. جامعه
دستگیری سارق لوازم تاسیساتی یکی از کارگاه‌های عمرانی

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق لوازم تاسیساتی یکی از کارگاه‌های عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: پس از مراجعه شهروندی به کلانتری ۱۳۸ جنت آباد، گزارشی مبنی بر سرقت ابزارآلات و تأسیسات ساختمانی کارگاه مذکور در سامانه پلیس جهت رسیدگی ثبت گردید.

وی افزود: با بررسی فیلم دوربین‌های مدار بسته و اقدامات فنی پلیسی و اظهارات هویت سارقان که دو نفر از کارگران همان کارگاه بودند شناسایی و مخفیگاه آنان نیز مشخص گردید.

سرهنگ افشار ادامه داد: با هماهنگی انجام شده توسط مقام قضائی، تیم عملیات کلانتری به مخفیگاه متهمان اعزام شده و طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم دستگیر و به کلانتری منتقل شده و متهمان به جرم خود مبنی بر سرقت لوازم و ابزار آلات کارگاه ساختمانی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرده و در بازرسی اولیه از مخفیگاه این دو سارق، تعدادی از لوازم سرقتی کشف شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: هر دو متهم برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی و کشف جرایم احتمالی دیگر به مقامات قضائی معرفی شدند.

افشار به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر در امکان، سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.

