رفع تصرف اراضی ملی ۳۲۸ میلیاردی در صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی در یکی از بخش‌های شهرستان صومعه سرا توسط فردی سودجو و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و افزود: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را محصور کرده است.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۳۲۸ میلیارد برآورد کردند.

سردار حسن پور در پایان با اشاره به اینکه با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام و متهم ۳۹ ساله جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: رصد دقیق و اشرافیت پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی و عزم راسخ مأموران انتظامی و دستگاه قضائی؛ برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری را به دنبال دارد.