۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

رفع تصرف اراضی ملی ۳۲۸ میلیاردی در صومعه سرا

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع اراضی ملی به ارزش ۳۲۸ میلیارد در شهرستان صومعه سرا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی در یکی از بخش‌های شهرستان صومعه سرا توسط فردی سودجو و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و افزود: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را محصور کرده است.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۳۲۸ میلیارد برآورد کردند.

سردار حسن پور در پایان با اشاره به اینکه با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام و متهم ۳۹ ساله جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: رصد دقیق و اشرافیت پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی و عزم راسخ مأموران انتظامی و دستگاه قضائی؛ برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری را به دنبال دارد.

کد خبر 6563156

