۴ حفار غیرمجاز در کوچصفهان ​​​​​​​دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با گزارش مردمی مبنی بر فعالیت حفاران غیرمجاز در حوالی کوچصفهان، مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی به همراه نیروی انتظامی و با هماهنگی مراجع قضائی به محل اعزام شدند و در حین عملیات حفاری، چهار حفار غیرمجاز را دستگیر کردند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی با آن‌ها برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت. همچنین انواع ادوات و تجهیزات حفاری از متهمان کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، سرقت اشیای تاریخی یا آسیب به میراث فرهنگی، موضوع را سریعاً به این اداره کل گزارش دهند تا برخورد لازم انجام شود.