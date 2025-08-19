به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، ایگناسیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس با اشاره احتمال میزبانی ژنو از دیدار دوجانبه بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و اوکراین، گفت که در صورت چنین اتفاقی، سوئیس برای پوتین مصونیت دیپلماتیک در نظر گرفته است.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه امروز در گفتگو با «تی‌اف ۱» با رد ایده میزبانی پاریس از چنین دیداری همچون سال ۲۰۱۹، گفت: شرایط هم‌اکنون در مرحله متفاوتی قرار دارد و باید کشوری بی‌طرف انتخاب شود. احتمالاً سوئیس؛ من ژنو را ترجیح می‌دهم. یا کشوری دیگر هم می‌تواند میزبان باشد. آخرین بار، دیدارهای دوجانبه در ترکیه و در شهر استانبول برگزار شد.

دیوان کیفری بین‌المللی ۲۶ اسفند پارسال با طرح اتهامات جنایت جنگی و کوچاندن غیرقانونی صدها کودک اوکراینی از این کشور و انتقال آنها به روسیه، برای رئیس جمهور روسیه قرار بازداشت صادر کرد. کرملین این اتهامات را قویاً رد کرده و آن را تحت‌تأثیر انگیزه‌های سیاسی خوانده است.

این حکم ۱۲۴ عضو این دادگاه از جمله سوئیس را ملزم می‌کند که در صورت ورود پوتین به خاک این کشورها، وی را بازداشت و برای محاکمه به لاهه منتقل کنند.