ماکرون میزبانی از دیدار پوتین-زلنسکی را رد کرد؛ ژنو پیشنهاد پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با رد ایده میزبانی پاریس از دیدار احتمالی ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، به ترتیب روسای جمهور روسیه و اوکراین، سوئیس را به عنوان را میزبان احتمالی پیشنهاد کرد.

ماکرون در گفتگو با «تی‌اف ۱» با رد ایده میزبانی پاریس از چنین دیداری همچون سال ۲۰۱۹، گفت: شرایط هم‌اکنون در مرحله متفاوتی قرار دارد و باید کشوری بی‌طرف انتخاب شود.

وی افزود: احتمالاً سوئیس؛ من ژنو را ترجیح می‌دهم. یا کشوری دیگر هم می‌تواند میزبان باشد. آخرین بار، دیدارهای دوجانبه در ترکیه و در شهر استانبول برگزار شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز در کاخ سفید نشستی چندجانبه را با هدف حل و فصل جنگ اوکراین برگزار کرد. این مذاکرات با حضور زلنسکی، ماکرون، کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برگزار شد.

کاخ سفید برای اولین بار در تاریخ به طور همزمان میزبان این تعداد از رهبران اروپایی بود. پیش از این مذاکرات چندجانبه، دیداری رو در رو بین ترامپ و زلنسکی برگزار شد که حدود یک ساعت به طول انجامید.

به گفته ماکرون، در اجلاس واشنگتن بین رهبران اروپایی، ترامپ و زلنسکی، مسئله احتمال برگزاری اجلاسی بین روسیه و اوکراین مطرح شد که می‌تواند با مذاکراتی سه جانبه با حضور آمریکا و جلسات چندجانبه گسترده‌تر پیگیری شود. رئیس جمهور فرانسه دیشب گفت که ترکیه و سایر کشورهای اروپایی که «امنیت‌شان به نتیجه این جنگ بستگی دارد، باید در این مذاکرات حضور داشته باشند.»