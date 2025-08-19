به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به دیدار دیروز ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، نوشت که جنگ‌طلبان ضد روس در «ائتلاف مشتاقان» موفق نشدند مچ ترامپ را بخوابانند.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: ضد روس‌ها و جنگ طلبان در «ائتلاف مشتاقان» نتوانستند از رئیس جمهور آمریکا در زمین خودش بهتر بازی کنند. اروپایی‌ها از او تشکر و چاپلوسی‌اش را کردند. سوال اینجاست که دلقک کی‌یف وقتی که به خانه برگردد و دوباره یونیفرم نظامی سبزش را بپوشد، درباره ضمانت‌ها و اراضی، به ساز کدامیک خواهد رقصید!

ترامپ دیروز در کاخ سفید نشستی چندجانبه را با هدف حل و فصل جنگ اوکراین برگزار کرد. این مذاکرات با حضور زلنسکی، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برگزار شد.

کاخ سفید برای اولین بار در تاریخ به طور همزمان میزبان این تعداد از رهبران اروپایی بود. پیش از این مذاکرات چندجانبه، دیداری رو در رو بین ترامپ و زلنسکی برگزار شد که حدود یک ساعت به طول انجامید.

روزنامه تلگراف پیش‌تر در گزارشی با اشاره به پیشنهاد ترامپ به زلنسکی برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین، نوشت که «تبادل ارضی در ازای ضمانت‌های امنیتی» جام زهر است اما سایر گزینه‌ها به مراتب تلخ‌تر خواهد بود.

با این حال، دبیرکل ناتو درباره اینکه آیا موضوع واگذاری قلمرو به روسیه از جانب اوکراین در نشست دیروز مطرح شد یا خیر، مدعی شد که چنین مسئله‌ای مطرح نشده است(!) و افزون بر این، عضویت اوکراین در ناتو نیز بخشی از مذاکرات جاری نیست.