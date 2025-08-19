گفتگوی تلفنی پوتین با ولیعهد عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، وی را در جریان نتایج گفتگوهای اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار داده است.

در بیانیه کرملین آمده است: رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، تلفنی گفتگو کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: رئیس‌جمهور روسیه در این گفتگوی تلفنی، ولیعهد عربستان را از مهم‌ترین نتایج تماس‌های اخیر خود با دونالد ترامپ مطلع ساخت.

همچنین در این بیانیه تأکید شده که دو طرف درباره مسائل جاری همکاری‌های روسیه و عربستان در حوزه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفتگو کردند.

روسیاالیوم گزارش داد که تماس تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه شامگاه دوشنبه انجام شد که حدود ۴۰ دقیقه به طول انجامید و ترامپ در این گفتگو پوتین را در جریان نتایج مذاکراتش با زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و همچنین رهبران کشورهای اروپایی قرار داد.