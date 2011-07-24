امام موسی صدر زنده است/ مجلس و دولت سرنوشت امام صدر را پیگیری کنند

حورا صدر فرزند امام موسی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اخباری مبنی بر به شهادت رسیدن پدرش عنوان کرد: مصاحبه های زیادی این روزها با افرادی که روزی جزء همکاران و دوستداران سینه چاک قذافی بودند انجام می شود که از شواهد و مدارک مستدلی برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: تا زمانیکه این وضعیت در لیبی حاکم است نمی توان به صحبتهای این افراد اعتماد کرد چرا که همه این اظهارات براساس حدس و گمان و شنیده های غیر موثق آنها است.

فرزند امام موسی صدر افزود: با توجه به اینکه روز به روز به امید آزادی لیبی از دست قذافی افزوده می شود برخی از این افراد که چنین صحبتهایی را مطرح می کنند بدنبال تبرئه خود از اتهامی که علیه شان در مورد ربودن امام موسی صدر مطرح شده است هستند، زیرا هم اکنون احکام همه اینها در دادگاه رسمی لبنان صادر شده است.

حورا صدر ادامه داد: ما بعنوان خانواده امام موسی صدر همچنان معتقدیم که امام و یارانش زنده هستند و وظیفه ما هم تلاش برای آزادی آنهاست.

وی با تاکید براینکه تلاش برای اینکه ما از پیگیری دست برداریم و نا امید شویم، به جایی نمی‌رسد، گفت: این قضیه، قضیه حق است و ما تا آزادی امام و نجات ایشان تلاشمان را ادامه خواهیم داد.

فرزند امام موسی صدر از مجلس و دولت و بویژه وزارت امورخارجه خواست تا جدی تر از گذشته به پیگیری وضعیت امام موسی صدر بپردازند.

گفتنی است، روز گذشته "عبدالمنعم الهونی " یکی از نمایندگان شورای انتقالی لیبی گفت: اطلاعاتی که ما در اختیار داریم نشان می‌دهد،‌ امام موسی صدر و همراهانش بدست معمر قذافی به شهادت رسیده‌اند.