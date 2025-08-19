رایزنی وزرای خارجه آمریکا و ترکیه درباره اوکراین، سوریه و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز سه شنبه با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تماس تلفنی داشت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه، طرفین در مورد دیدار جمعه گذشته میان ترامپ و پوتین در آلاسکا و همچنین مذاکرات دیروز واشنگتن با زلنسکی و مقامات اروپایی گفتگو کردند.

وزارت خارجه ترکیه در این باره افزود: وضعیت جاری در نوار غزه از جمله مذاکرات آتش‌بس و همچنین تحولات سوریه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حریت در این باره نوشت: گام‌هایی که می‌توان در دوره آینده برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین برداشت هم در این رایزنی تلفنی مورد بحث قرار گرفت. فیدان بر آمادگی کشورش برای ارائه تمام حمایت‌های لازم در خصوص دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تأکید کرد.