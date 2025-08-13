دیدار وزیران خارجه قطر و ترکیه در دوحه با محوریت غزه و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن» نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در دوحه، آخرین تحولات نوار غزه، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار دادند.

براساس گزارش این وزارتخانه، بن عبدالرحمن در این دیدار بر ضرورت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ «وحشیانه» رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تأکید کرده است.

خبرگزاری آناتولی پیشتر اعلام کرد که قرار است « هاکان فیدان »، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفری ۲ روزه عازم قطر شود.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر امور خارجه ترکیه ۱۳ و ۱۴ آگوست (امروز و فردا) در قطر به سر خواهد برد.

منابع آگاه در این خصوص گفتند که انتظار می‌رود دیدارهای فیدان در قطر به بررسی مشارکت راهبردی رو به رشد بین آنکارا و دوحه در همه زمینه‌ها پرداخته و راه‌های جدید همکاری در دوره آینده را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

همچنین اعلام شده بود که این دیدارها شامل مقدمات یازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی میان دو کشور باشد که قرار است امسال به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، در دوحه برگزار شود.

آناتولی اعلام کرد که در دیدارهای فیدان پیرامون مسائل منطقه‌ای، به ویژه غزه و سوریه رایزنی‌هایی انجام خواهد شد.