به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام مسئول در دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و یک منبع نزدیک به وی گفت که کاخ سفید برای برگزاری نشست سه جانبه پوتین، ترامپ و زلنسکی در بوداپست پایتخت مجارستان برنامه‌ریزی می‌کند.

گفتنی است که ولادیمر پوتین پیشنهاد برگزاری این نشست احتمالی را در مسکو مطرح کرده بود که با مخالفت اوکراین روبرو شد.

از سوی دیگر وزیر خارجه سوئیس به شبکه خبری سی ان ان گفته بود که کشورش از میزبانی مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین استقبال می‌کند.

فرانسه نیز خواستار برگزاری این نشست در سوئیس شده بود.

ترامپ دیروز در کاخ سفید نشستی چندجانبه را با هدف حل و فصل جنگ اوکراین برگزار کرد.

این مذاکرات با حضور زلنسکی، ماکرون، کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو و اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برگزار شد.

کاخ سفید برای اولین بار در تاریخ به طور همزمان میزبان این تعداد از مقامات اروپایی بود. پیش از این مذاکرات چندجانبه، دیداری رو در رو بین ترامپ و زلنسکی برگزار شد که حدود یک ساعت به طول انجامید.

ترامپ در میانه این رایزنی‌ها با پوتین تماس گرفت.