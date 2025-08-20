کشف اجساد شهروندان سوری ناپدیدشده در حومه لاذقیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که دست کم ۱۳ جسد اطراف یک ویلا در منطقه بستان پاشا واقع در حومه لاذیقه کشف شده است.

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود این اجساد متعلق به افراد مفقود شده در جریان کشتارهای خونین مناطق ساحلی سوریه هستند.

لازم به ذکر است که عناصر وابسته به رژیم جولانی چند ماه قبل با لشگرکشی به مناطق ساحلی سوریه که عمدتاً علوی نشین هستند جوی خون به راه انداختند.

اعدام‌های میدانی گسترده در این منطقه به دست تروریست‌های جولانی صدای نهادهای بین المللی را نیز درآورد.