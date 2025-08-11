دور جدید مذاکرات حماس و مصر با مشارکت ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به وبگاه خبری العربی الجدید گفت که هیئتی از رهبران جنبش حماس، امروز دوشنبه، به ریاست خلیل الحیه، رهبر برجسته این جنبش به مصر سفر خواهد کرد. این بازدید در چارچوب تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده بین این جنبش و طرف مصری صورت می‌گیرد.

این منبع می‌افزاید که از سرگیری کانال‌های مذاکره بین قاهره و جنبش حماس با میانجیگری ترکیه و در پی بازدید هفته گذشته هیئتی از رهبران این جنبش از آنکارا و دیدار آنها با مقامات ترکیه برای بررسی تحولات اوضاع در غزه و پرونده آتش‌بس انجام شد.

این منبع افزود که تحرکات آنکارا با سفر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، به قاهره در روز شنبه گذشته به اوج خود رسید. وی در این سفر با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، دیدار کرد و درخواست رسمی آنکارا را برای میانجیگری در از سرگیری ارتباط بین مصر و جنبش حماس در مورد پرونده‌های معلق مطرح کرد.

این منبع اشاره کرد که قاهره آمادگی خود را برای استقبال از هیئت حماس در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای جدید برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها، با توجه به پیچیدگی‌های میدانی و سیاسی در صحنه فلسطین و همچنین فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف تنش و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، ابراز کرد.

السیسی و فیدان بر موضع مشترک خود در قبال تحولات اوضاع در نوار غزه تأکید کرده و مخالفت قاطع خود را با هرگونه اشغال نظامی مجدد نوار غزه، یا تحمیل واقعیت‌های جدید که حقوق مردم فلسطین را نقض کند، اعلام کردند و نسبت به پیامدهای ادامه عملیات نظامی اسرائیل بر اوضاع انسانی وخیم غزه هشدار دادند.

دو طرف همچنین بر لزوم دستیابی به آتش‌بس فوری تأکید کردند، به نحوی که امکان ورود کمک‌های بشردوستانه بدون محدودیت به تمام مناطق نوار غزه را فراهم کند و آزادی متقابل اسرا را تضمین کند.

السیسی و فیدان هرگونه تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمین‌هایشان را رد کردند و بر اهمیت اقدام منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و فراهم کردن شرایط برای از سرگیری روند حل و فصل سیاسی بر اساس راه‌حل دو کشوری تأکید کردند.