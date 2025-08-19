  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

لاوروف: از «ترامپ» برای سفر به مسکو دعوت شده است

وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر اعلام کرد که از رئیس جمهور آمریکا برای سفر به مسکو دعوت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی ان ان»، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد که کرملین از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دعوت کرده است تا پس از نشست هفته گذشته در آلاسکا، به روسیه سفر کند و احتمالاً پس از آن، دیداری در آلاسکا برگزار شود.

لاوروف امروز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با رسانه‌های دولتی روسیه، بار دیگر گفت که ترامپ دعوتنامه‌ای برای سفر به روسیه در اختیار دارد.

لاوروف گفت: در کنفرانس مطبوعاتی در آلاسکا، رئیس جمهور پوتین این دعوت را تأیید کرد و دونالد ترامپ، اگر درست به خاطر بیاورم، گفت که این دعوت بسیار جالب است.

ولادیمیر پوتین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با ترامپ در آلاسکا، از ترامپ پرسید: دفعه بعد در مسکو؟ و ایده میزبانی دومین اجلاس در روسیه را مطرح کرد.

