۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

واشنگتن: مسکو در نشست آلاسکا «بلافاصله» امتیازاتی داد!

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا مدعی شد که در جریان نشست سرنوشت‌ساز واشنگتن و مسکو در آلاسکا، روسیه «تقریبا بلافاصله» امتیازاتی داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا مدعی شد که در جریان دیدار روز جمعه ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، مسکو «تقریبا بلافاصله» امتیازاتی داد.

ویتکاف بدون ارائه جزئیات درباره «امتیازاتی» که مسکو داده است، گفت: در نخستین دیدار در آلاسکا، روس‌ها تقریباً بلافاصله عقب‌نشینی کرده و امتیاز دادند و بخشی از آن امتیازها، برای پی بردن (ما) به این موضوع بود که آیا روس‌ها برای انعطاف‌پذیری بیشتر آماده هستند یا خیر!

ویتکاف اضافه کرد که گفتگوها در انکوریج آلاسکا بر دستیابی به یک توافق صلح پایدار و نه توافق آتش‌بس موقت متمرکز بوده است.

