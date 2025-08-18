مسکو: مکالمه پوتین و ترامپ بسیار صریح و مؤثر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یوری اوشاکوف»، دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت: مکالمه بین پوتین و ترامپ ۴۰ دقیقه به طول انجامیده است و این تماس تلفنی بسیار صریح و مؤثر بوده است.

وی افزود: ترامپ پوتین را در جریان روند مذاکرات با سران اروپا و زلنسکی قرار داد و دو طرف بر حمایت خود از مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین تاکید کردند.

اوشاکوف اظهار داشت که پوتین و ترامپ ایده افزایش سطح نمایندگان روسیه و اوکراین در مذاکرات مستقیم را مورد بحث قرار دادند.

نشریه آلمانی «بیلد» به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا لحظاتی نشست با سران اروپایی را برای تماس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ترک کرده و پس از این گفت‌وگو نشست را از سر گرفته است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از نشست با سران اروپا و زلنسکی گفت: جلسه بسیار خوبی با مهمانان محترم، ولادیمیر زلنسکی، امانوئل مکرون، الکساندر استاب، جورجیا ملونی، کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، فریدریش مرتز، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین و دبیرکل ناتو، مارک روته در کاخ سفید داشتم.

وی اظهار داشت: در طول جلسه، ما در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین که توسط کشورهای مختلف اروپایی با هماهنگی ایالات متحده آمریکا ارائه خواهد شد، بحث و تبادل نظر کردیم.

رئیس جمهور آمریکا گفت: در پایان جلسات، با رئیس جمهور پوتین تماس گرفتم و مقدمات جلسه‌ای را در مکانی که بعداً مشخص خواهد شد، بین رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی آغاز کردم.

پس از برگزاری آن جلسه، ما یک نشست سه جانبه خواهیم داشت که شامل دو رئیس جمهور به علاوه من خواهد بود. باز هم، این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی بود که تقریباً چهار سال است ادامه دارد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: جی دی ونس، معاونم، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و ویتکاف، نماینده ویژه ام با مسکو و کیف هماهنگ هستند.