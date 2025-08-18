در دیدار ترامپ و سران اروپا چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین و رهبران اروپایی در کاخ سفید گفت که اوضاع در کاخ سفید بسیار موفقیت آمیز پیش میرود.
وی افزود: ما روی توافقاتی که پس از دیدار با رهبران اتحادیه اروپا و زلنسکی حاصل میشود و به نشست سهجانبه با روسیه منجر خواهد شد؛ دل بستهایم.
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه درباره برخی از موضوعات و مسائل باقی مانده با زلنسکی گفت وگو کرده است؛ اظهار داشت: ما در جلسه با رهبران اتحادیه اروپا و زلنسکی درباره «تبادل احتمالی سرزمینها» بحث خواهیم کرد.
ترامپ گفت: «در یک دوره زمانی مشخص، نه خیلی دور از الان، یک یا دو هفته، خواهیم فهمید که آیا میتوانیم این را حل کنیم یا این نبرد وحشتناک ادامه خواهد یافت. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به آن پایان دهیم.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه اظهار داشت: «روز بسیار موفق و گفتوگوهای مهمی داشتیم. هدف ما تلاش برای پایان جنگ و کشتار است. غیرمستقیم با پوتین هم صحبت کردم و بعد از این هم با او گفتگو میکنم و شاید گفتوگوی خیلی خوب باشد. بعد هم دیدار سهجانبه خواهیم داشت تا از شر جنگ خلاص شویم.»
آتش بس فوری در اوکراین را ترجیح میدهیم
ترامپ با بیان اینکه احتمال «تجاوز آتی علیه اوکراین» پس از توافق صلح، اغراقآمیز است؛ گفت: «همه ما بدیهی است که آتشبس فوری را در حالی که روی یک صلح پایدار کار میکنیم؛ ترجیح میدهیم.»
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت: فکر میکنم پوتین و زلنسکی میتوانند در مورد حل و فصل مسالمتآمیز در اوکراین به توافق برسند. پوتین در نشست آلاسکا موافقت کرد که روسیه «ضمانتهای امنیتی» برای اوکراین را بپذیرد.
احتمال عدم توافق بین روسیه و اوکراین وجود دارد
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه چشمانداز حل و فصل مناقشه اوکراین ظرف «یک یا دو هفته» مشخص میشود؛ گفت: این احتمال نیز وجود دارد که توافقی حاصل نشود.
ترامپ با این ادعا که تاکنون ۶ جنگ را متوقف کرده است که آتش بس نبود و پایان جنگ بود؛ گفت: از این لحاظ آتشبس خوب است که کشتار متوقف میشود، اما توافق صلح در آینده نزدیک قابل دسترس است و گام بعدی دیدار سه جانبه است. مشتاق هستم که با هم کار کنیم و به نتیجه برسیم.
باید مانع تکرار تجاوز به اوکراین شویم
ترامپ در ادامه با تمجید از مقامات اروپایی حاضر در این نشست گفت: ما باید مانع تجاوز دوباره به اوکراین شویم. کشورهای اروپایی بخش عمده این مسئولیت را برعهده خواهند گرفت، اما آمریکا به آنها کمک خواهد کرد.
زلنسکی: مذاکرات خوبی با ترامپ داشتم
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز در این نشست گفت: مذاکرات خوبی با ترامپ داشتم. شاید بهترین صحبت در آیندهای نزدیک رخ دهد.
از حضور در جمع رهبران اروپا بسیار خوشحال هستم. اوکراین خواستار توقف جنگ است و ما بهدنبال ضمانتهای امنیتی هستیم. آمریکا میتواند کمک بسیار بزرگی در این زمینه انجام دهد.
ماکرون: آتشبس پیش نیاز هرگونه نشست سه جانبه است
«امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه در سخنانی مدعی شد که همه افراد حاضر در این نشست خواهان صلح هستند.
وی افزود: فقط برگزاری یک نشست سه جانبه میتواند موضوع را حل کرد و وقتی درباره ضمانتهای امنیتی صحبت میکنیم، درباره امنیت کل قاره اروپا صحبت میکنیم.
رئیسجمهور فرانسه اظهار داشت: توقف کشتار و آتشبس پیش نیاز هرگونه نشست سه جانبه است. برای تضمین امنیت اروپا، به ارتش قدرتمند اوکراین نیاز داریم.
دبیرکل ناتو: از ترامپ قدردانی میکنم
دبیرکل ناتو در این نشست ضمن قدردانی از ترامپ و تمجید از اقدامات او برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفت: پیشنهاد ترامپ برای ارائه تضمینهای امنیتی برای اوکراین، «پیشرفت بزرگی» محسوب میشود.
نظر شما