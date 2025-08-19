به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود ادعا کرد: همه متعهد به دستیابی به صلحی هستند که منافع امنیتی اوکراین و اروپا را حفظ کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا کرد: نمی‌توان به پوتین برای عمل به هیچ وعده‌ای اعتماد کرد، بنابراین تضمین‌های امنیتی باید قوی و کافی باشند تا روسیه را بازدارند. ما با آموزش سربازان اوکراینی و تقویت صنعت دفاعی این کشور به ارائه تضمین‌های امنیتی کمک خواهیم کرد.

کایا کالاس در ادامه اضافه کرد: ما به هدف قرار دادن اقتصاد جنگی روسیه ادامه خواهیم داد و بسته بعدی تحریم‌ها علیه مسکو می‌تواند ماه آینده آماده شود.