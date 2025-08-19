  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

کالاس: بسته بعدی تحریم‌ها علیه مسکو می‌تواند ماه آینده آماده شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود ادعا کرد: بسته بعدی تحریم‌ها علیه مسکو می‌تواند ماه آینده آماده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود ادعا کرد: همه متعهد به دستیابی به صلحی هستند که منافع امنیتی اوکراین و اروپا را حفظ کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا کرد: نمی‌توان به پوتین برای عمل به هیچ وعده‌ای اعتماد کرد، بنابراین تضمین‌های امنیتی باید قوی و کافی باشند تا روسیه را بازدارند. ما با آموزش سربازان اوکراینی و تقویت صنعت دفاعی این کشور به ارائه تضمین‌های امنیتی کمک خواهیم کرد.

کایا کالاس در ادامه اضافه کرد: ما به هدف قرار دادن اقتصاد جنگی روسیه ادامه خواهیم داد و بسته بعدی تحریم‌ها علیه مسکو می‌تواند ماه آینده آماده شود.

