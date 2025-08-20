پاسخ فوری مسکو به لندن؛ روسیه ۲۱ انگلیسی و شهروند غربی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آپا، در پاسخ به تحریم‌های ساعاتی پیش انگلیس، روسیه امروز چهارشنبه ورود ۲۱ نفر از جمله نمایندگان رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و جامعه متخصصان آن کشور را به مسکو ممنوع کرد.

این فهرست در وب‌سایت نمایندگی دیپلماتیک روسیه منتشر شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: در پاسخ به روند تقابلی مداوم لندن که شامل تلاش برای غیردوستانه جلوه دادن کشورمان، جعل فعال روایت‌های ضدروسی به منظور کاهش نفوذ مسکو در عرصه بین‌المللی و تزریق بیشتر سلاح به رژیم نئونازی در کی یف می‌شود، تصمیمی مبنی بر گنجاندن تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، ساختارهای مشاوره‌ای و جامعه متخصص در انگلیس در فهرست تحریم‌ها روسیه اتخاذ شد.