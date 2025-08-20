  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

پاسخ فوری مسکو به لندن؛ روسیه ۲۱ انگلیسی و شهروند غربی را تحریم کرد

پاسخ فوری مسکو به لندن؛ روسیه ۲۱ انگلیسی و شهروند غربی را تحریم کرد

در پاسخ به تحریم های ساعاتی پیش لندن علیه مسکو، روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ورود ۲۱ نفر از جمله نمایندگان رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و جامعه متخصصان انگلیس به مسکو را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آپا، در پاسخ به تحریم‌های ساعاتی پیش انگلیس، روسیه امروز چهارشنبه ورود ۲۱ نفر از جمله نمایندگان رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و جامعه متخصصان آن کشور را به مسکو ممنوع کرد.

این فهرست در وب‌سایت نمایندگی دیپلماتیک روسیه منتشر شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: در پاسخ به روند تقابلی مداوم لندن که شامل تلاش برای غیردوستانه جلوه دادن کشورمان، جعل فعال روایت‌های ضدروسی به منظور کاهش نفوذ مسکو در عرصه بین‌المللی و تزریق بیشتر سلاح به رژیم نئونازی در کی یف می‌شود، تصمیمی مبنی بر گنجاندن تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، ساختارهای مشاوره‌ای و جامعه متخصص در انگلیس در فهرست تحریم‌ها روسیه اتخاذ شد.

کد خبر 6566475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها