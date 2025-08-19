  1. استانها
دستگیری عاملان تیراندازی در اهواز

اهواز ـ فرمانده انتظامی اهواز از دستگیری دو عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث کشوری عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت منزل یک شهروند در شهر اهواز، بلافاصله مأموران کلانتری ۲۷ به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۷ با تحقیقات میدانی و انجام اقدامات تخصصی هویت دو عامل اصلی تیراندازی را شناسایی و در اقدامی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز با اشاره به اینکه متهمان انگیزه و هدف تیراندازی را خصومت شخصی عنوان کردند، ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

