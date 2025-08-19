  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

هیئت‌مدیره جدید انجمن بازیگران سینما معرفی شدند

ترکیب جدید هیئت‌مدیره جدید انجمن صنفی بازیگران خانه سینما مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی انجمن صنفی بازیگران خانه سینما روز دوشنبه ۲۰ مرداد به ریاست رضا کیانیان، اتابک نادری و با حضور نماینده وزارت کار آغاز به کار کرد.

پس از ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره قبلی، رأی‌گیری با حضور ۱۲ کاندیدا برای شورای مرکزی و چهار کاندیدا برای بازرس انجام شد.

در نتیجه، اعضای هیئت‌مدیره شورای مرکزی جدید با رأی اعضا به این ترتیب انتخاب شدند: پژمان بازغی، فریبا کوثری، علی دهکردی، سام درخشانی، حسین سلیمانی، محسن کیایی و کوروش سلیمانی.

همچنین مهراوه شریفی‌نیا به‌عنوان بازرس اصلی انجمن برگزیده شد.

اعضای علی البدل شورای مرکزی عبارتند از: حبیب دهقان نسب، کمند امیر سلیمانی و بازرس علی البدل سیروس همتی.



