به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی انجمن صنفی بازیگران خانه سینما روز دوشنبه ۲۰ مرداد به ریاست رضا کیانیان، اتابک نادری و با حضور نماینده وزارت کار آغاز به کار کرد.

پس از ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره قبلی، رأی‌گیری با حضور ۱۲ کاندیدا برای شورای مرکزی و چهار کاندیدا برای بازرس انجام شد.

در نتیجه، اعضای هیئت‌مدیره شورای مرکزی جدید با رأی اعضا به این ترتیب انتخاب شدند: پژمان بازغی، فریبا کوثری، علی دهکردی، سام درخشانی، حسین سلیمانی، محسن کیایی و کوروش سلیمانی.

همچنین مهراوه شریفی‌نیا به‌عنوان بازرس اصلی انجمن برگزیده شد.

اعضای علی البدل شورای مرکزی عبارتند از: حبیب دهقان نسب، کمند امیر سلیمانی و بازرس علی البدل سیروس همتی.