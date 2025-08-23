پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه رسمی هیئتمدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، پس از برگزاری مجمع عمومی روز دوشنبه ۲۰ مرداد، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد برگزار و ترکیب جدید سمتها مشخص شد.
بدین ترتیب سمت اعضای انجمن عبارتند از رئیس هیئتمدیره: پژمان بازغی، نایبرئیس: سام درخشانی، دبیر: علی دهکردی، خزانهدار: فریبا کوثری، اعضا هیئت مدیره: حسین سلیمانی، محسن کیایی، کوروش سلیمانی، اعضای علیالبدل هیئت مدیره: حبیب دهقاننسب و کمند امیرسلیمانی، بازرس اصلی: مهراوه شریفینیا، بازرس علیالبدل: سیروس همتی.
از نکات مهم این نشست، تشکیل سه گروه تخصصی اقتصادی، فرهنگی و رفاهی بود، اقدامی که میتواند مسیر تازهای برای حل مشکلات صنفی و ارتقای شرایط کاری و معیشتی بازیگران باز کند.
