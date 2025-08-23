  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد

پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد

در نخستین جلسه هیئت‌مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران سمت اعضا مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه رسمی هیئت‌مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، پس از برگزاری مجمع عمومی روز دوشنبه ۲۰ مرداد، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد برگزار و ترکیب جدید سمت‌ها مشخص شد.

بدین ترتیب سمت اعضای انجمن عبارتند از رئیس هیئت‌مدیره: پژمان بازغی، نایب‌رئیس: سام درخشانی، دبیر: علی دهکردی، خزانه‌دار: فریبا کوثری، اعضا هیئت مدیره: حسین سلیمانی، محسن کیایی، کوروش سلیمانی، اعضای علی‌البدل هیئت مدیره: حبیب دهقان‌نسب و کمند امیرسلیمانی، بازرس اصلی: مهراوه شریفی‌نیا، بازرس علی‌البدل: سیروس همتی.

از نکات مهم این نشست، تشکیل سه گروه تخصصی اقتصادی، فرهنگی و رفاهی بود، اقدامی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حل مشکلات صنفی و ارتقای شرایط کاری و معیشتی بازیگران باز کند.

کد خبر 6568485
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها