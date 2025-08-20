ادای احترام پزشکیان به بنای یادبود سرباز وطن در مینسک

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در بدو ورود به بلاروس به منظور انجام سفر رسمی، در میدان ویکتوری شهر مینسک که به منظور گرامیداشت یاد سربازان وطن ساخته شده، حضور یافت و به مقام قهرمانان درگذشته بلاروسی در جنگ میهنی ادای احترام کرد.

این میدان برای گرامیداشت یاد کشته شدگان جنگ جهانی دوم ساخته شده که در پایه این بنای بلند ۴۰ متری، نمایی از نبرد سربازان در جنگ حکاکی شده است. میدان ویکتوری از سال ۱۹۵۴ مشعلی روشن دارد که برای یادبود از سربازان روشن نگه داشته می‌شود.

شایان ذکر است، رئیس جمهور و هیأت همراه پس از سفر به ارمنستان با دعوت رسمی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به این کشور سفر کرده است.