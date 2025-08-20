پزشکیان: ایران و بلاروس در خیلی از مواضع اشتراک نظر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت: من خوشحالم که فرصت پیش آمد، چون زودتر از این میخواستیم خدمت برسیم ولی به خاطر گرفتاریها ما با یک تأخیری آمدیم، تا ما با شما در رابطه با همین مسائل مشترک که فرمودید گفتگو کرده و تفاهم کنیم و در عمل آنها را به اجرا برسانیم.
وی افزود: در کلیه جوامع بینالمللی و در خیلی از مواضع با یکدیگر اشتراک نظر داشته و دیدگاههای مشترکی داریم. بهخصوص در این توافقهایی که مربوط به اوراسیا و بریکس و شانگهای است اینگونه است. اینها جایگاههایی هستند که چارچوبهایی را برای ما مشخص میکنند. ما میتوانیم در تمام این قسمتها با همدیگر تعاملات بسیار سازندهای داشته باشیم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به یک جانبهگرایی امریکاییها در جهان تصریح کرد: یک جانبه گرایی در دنیا شکل گرفته و کارهایی که ایالات متحده و دوستان آنها انجام میدهند و میخواهند با زور نگاهها و باورهای خودشان را به کشورهای دیگر مسلط بکنند که این برای ما و قطعاً برای شما قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: همه تحریمهایی که برای شما اعمال کردند و تحریمهایی که برای کشور ما نزدیک ۴۰ سال است گسترش دادند تا بتوانند کشورهایی را که در مسیر آنها نمیخواهند حرکت بکنند، زمین گیر کنند؛ قطعاً با تفاهمات و همکاریهایی که ما با همدیگر میتوانیم انجام بدیم، خنثی خواهد شد. ما هیچ چیزی از آنهایی که تصور میکنند میتوانند ما را تحریم کنند کم نداریم.
در ادامه دیدار و گفتگوی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور گفت: خاطرات بسیار خوبی از سفر به ایران دارم و آنها همیشه سفرهای بسیار خوبی بودند.
وی افزود: در سفر به ایران همیشه مهمان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودم؛ از جنابعالی خواهش میکنم از جانب ما با بهترین آرزوها را خدمت ایشان برسانید.
لوکاشنکو تاکید کرد: هیچ موضوع و مساله بسته و بدون راه حلی بین ایران و بلاروس وجود ندارد. ما دستمان باز است.
وی ادامه داد: هر موضوعی که هست میتوانیم بررسی بکنیم که جمله از تامین مواد خوراک باشد و تا همکاری در زمینههای نظامی و فنی، لذا مجدداً تکرار میکنم که هیچ موضوع بستهای بین دو کشور وجود ندارد.
