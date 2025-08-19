به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سفر دو روزه مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان و هیئت عالی رتبه همراه به ارمنستان که با دعوت رسمی نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور انجام شد، روز سه‌شنبه مراسم رسمی استقبال از رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری ارمنستان برگزار و پس از آن دیدارها و ملاقات‌های رسمی و خصوصی قابل توجهی میان مقامات دو کشور انجام شد. در عین حال تفاهم‌نامه‌های همکاری و اسناد متعددی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه دولت با همتایان ارمنستانی به امضا رسید.

ایران و ارمنستان بخشی از یک تمدن مشترک به شمار می‌روند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در جریان سفر هیئت ایرانی به ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان با وجود تفاوت‌های فرهنگی، بخشی از یک تمدن مشترک به شمار می‌روند.

وی افزود: جلسه‌ای با ایرانیان مقیم ارمنستان داشتیم و مسائل و مشکلات‌شان را مطرح کردند. هیئت ایرانی از مسجد کبود ایروان بازدید کرد و قرار است فردا با نخست وزیر ارمنستان دیداری داشته باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: ۹ تفاهمنامه در این سفر به امضا خواهد رسید و گروهی از تجار ایرانی از روز گذشته وارد ارمنستان شده‌اند تا گفتگوهایی با بخش تجاری این کشور انجام دهند. توسعه همکاری‌های تجاری یکی از اهداف اصلی این سفر خواهد بود.

توافق ایران و ارمنستان برای توسعه کریدورهای ترانزیتی، رفع موانع لجستیکی و تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی

فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت کشور ارمنستان در دیداری مشترک، بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی و زیرساختی و رفع اختلافات ترانزیتی تاکید کردند.

وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر رسمی به کشور ارمنستان، در دیدار با «داویت خوداتیان» وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان با اشاره به اهمیت کریدورهای ترانزیتی مانند شمال–جنوب و خلیج فارس–دریای سیاه، خواستار تقویت بسترهای جاده‌ای، ریلی و لجستیکی در ارمنستان به منظور تسهیل انتقال کالا در منطقه شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از همتای ارمنی خود دعوت کرد در نخستین فرصت با سفر به ایران، از ظرفیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقلی کشور بازدید کند.

فرزانه صادق، همچنین با اشاره به نابرابری حدود ۳۳۰ دلاری میان عوارض دو کشور، خواستار بازنگری در این رویه شد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان با تأکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی کشورها، ایجاد مسیرهای حمل‌ونقلی جدید را مشروط به پرهیز از تغییرات ژئوپلیتیکی دانست و گفت: بازگشایی مسیر ریلی جلفا–ایروان–گرجستان گامی مهم در تسهیل ترانزیت منطقه‌ای است.

فرزانه صادق سفر رئیس‌جمهور ایران به کشور ارمنستان را نقطه عطفی در توسعه مناسبات تهران و ایروان در بخش‌های حمل‌ونقل و لجستیک دانست.

تمجید وزیر زیرساخت ارمنستان از موفقیت پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های عمرانی

وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان هم در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های ایران به‌ویژه در جریان زلزله سال ۲۰۲۴، از عملکرد موفق شرکت‌های پیمانکاری ایرانی در پروژه‌های عمرانی این کشور تمجید کرد.

مناقصه قطعه جدید پروژه مسیر شمال-جنوب برگزار می‌شود

داویت خوداتیان گفت: از کیفیت و سرعت اجرای پروژه مسیر شمال-جنوب توسط شرکت ایرانی رضایت کامل داریم و ترجیح می‌دهیم قطعات بعدی پروژه نیز توسط همین پیمانکاران اجرا شود.

وی همچنین از برگزاری قریب‌الوقوع مناقصه قطعه جدید این مسیر خبر داد.

تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی تفاوت عوارض دو کشور

وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان با تائید تفاوت چشمگیر میزان عوارض دریافت‌شده از ناوگان ایرانی در ارمنستان، از تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی تخصصی این مسئله خبر داد.

خوداتیان با اشاره به بررسی طرح احداث پل دوم نوردوز با هدف تسهیل انتقال تجهیزات سنگین و بهبود جریان ترانزیت میان دو کشور، اظهار کرد: اجرای این پروژه نیز به پیمانکاران ایرانی واگذار خواهد شد.

مراسم استقبال رسمی از پزشکیان در ایروان برگزار شد

مراسم رسمی استقبال از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ایروان ارمنستان و توسط نیکول پاشینیان نخست وزیر و گارد تشریفات این کشور برگزار شد.

پزشکیان که به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و به منظور سفر رسمی دوجانبه، روز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ با استقبال معاونین نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، وارد ایروان شده بود، در مراسم استقبال رسمی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از وی در کاخ ریاست جمهوری این کشور حضور یافت که ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس سران دو کشور اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

مذاکرات دوجانبه پزشکیان و پاشینیان انجام شد

مذاکرات دوجانبه رسمی و خصوصی مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام شد که پس از حدود ۲۰ دقیقه جلسه رسمی به صورت خصوصی ادامه یافت و نزدیک به یک ساعت و نیم ادامه یافت.

مذاکرات مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ارمنستان

مذاکرات مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ارمنستان به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان انجام شد.

ایران همواره خواهان صلح در منطقه قفقاز است

مسعود پزشکیان ظهر روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ارمنستان، تصمیم بر تداوم رابطه صمیمانه میان دو کشور را باور جدی دولت جمهوری اسلامی ایران دانست و از آمادگی کشورمان برای تسریع در نهایی کردن و انعقاد برنامه راهبردی همکاری‌های بلندمدت فیمابین خبر داد.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه روابط و همکاری‌های ایران و ارمنستان در همه زمینه‌ها در حال توسعه است، بر ضرورت افزایش مراودات و رایزنی‌های مقامات دو کشور برای رفع موانع و مشکلات تحقق اهداف تعیین شده و اجرای اسناد فیمابین تاکید کرد.

پزشکیان تصریح کرد: اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان ایران و ارمنستان بستر بسیار مساعدی برای تقویت بیش از پیش همکاری‌ها میان تهران و ایروان، بر پایه تلاش برای تأمین منافع متقابل است.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت توجه به دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و رعایت ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات جدید منطقه از جمله امضای تفاهم‌نامه اخیر میان ارمنستان، جمهوری آذربایجان و آمریکا تاکید کرد و گفت: ایران همواره خواهان تثبیت ثبات و صلح در منطقه قفقاز بوده و خواهد بود.

ارمنستان آماده انعقاد سند راهبردی همکاری‌های بلندمدت میان دو کشور است

نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از سفر پزشکیان و هیئت همراه به کشورش گفت: ارمنستان همواره نسبت به حفظ روابط دوستانه و تاریخی خود با جمهوری اسلامی ایران متعهد بوده و خواهد بود.

نیکول پاشینیان خاطرنشان کرد: ایران و ارمنستان ظرفیت‌های متنوع و مکملی دارند که باید آنها را در راستای تأمین منافع دو کشور به کار گیریم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای ارمنستان از اهمیت مضاعفی برخوردار است، اظهار داشت: همکاری با ایران در سایه حسن همجواری و حفظ و ارتقای روابط دوستانه، برای ارمنستان اهمیت راهبردی دارد و بدون تردید ملاحظات ایران در احداث کریدور جدید رعایت خواهد شد.

وی تصریح کرد: ارمنستان آماده انعقاد سند راهبردی همکاری‌های بلندمدت میان دو کشور است.

امضای یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری میان ایران و ارمنستان

در ادامه برنامه‌های سفر مسعود پزشکیان به ارمنستان، پیش از ظهر سه‌شنبه ۲۸ مرداد، مقامات عالی‌رتبه ایران و ارمنستان در حضور سران دو کشور ۱۰ سند همکاری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، راه و شهرسازی، هنری و بهداشت و سلامت به امضا رساندند.

همچنین رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ارمنستان نیز بیانیه مشترک سفر میان دو کشور را امضا کردند.

در ادامه این مراسم یادداشت تفاهم‌های همکاری میان کشورمان و ارمنستان به شرح زیر به امضا رسید:

یادداشت تفاهم همکاری جهت رایزنی‌های سیاسی بین وزارت امور خارجه کشورمان و وزارت خارجه جمهوری ارمنستان برای سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ هجری شمسی از ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ میلادی به امضای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه ارمنستان

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه استاندارد سازی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق اندازه، اندازه شناسی مقررات فنی به امضای سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه بودجه کشورمان و نیز از طرف سازمان ملی استاندارد کشورمان با وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان رسید.

یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری میان وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد جمهوری ارمنستان به امضای سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان رسید.

یادداشت تفاهم میان وزارت تعاون کار و امور اجتماعی کشورمان و وزارت آموزش علوم و ورزش ارمنستان در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نیز از طرف سازمان فنی و حرفه‌ای کشورمان به امضای سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر آموزش علوم و ورزش جمهوری ارمنستان رسید.

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های شهرسازی و ساخت و ساز بین وزارت راه و شهرسازی ایران و نیز کمیته شهرسازی ارمنستان که به امضای فرزانه صادق مال مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیته شهرسازی ارمنستان رسید.

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تنظیم مقررات محصولات پزشکی که به امضای مهدی سبحانی سفیر فوق العاده و نماینده تام الاختیار کشورمان در ارمنستان و معاون وزیر بهداشت ارمنستان رسید.

یادداشت تفاهم میان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی ارمنستان که به امضای رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و سمعی بصری و نیز از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رئیس آرشیو ملی ارمنستان رسید.

یادداشت تفاهم بین سازمان استاندارد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی ارمنستان که به امضای حجت الله ایوبی رئیس امور بین‌الملل و دیپلماسی عمومی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ونیز از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با سفیر فوق العاده و تام الاختیار ارمنستان در تهران رسید.

یادداشت تفاهم همکاری‌های بین موزه‌ای میان موزه ملی ایران و موزه تاریخ ارمنستان به امضای حجت الله ایوبی رئیس امور بین‌الملل و دیپلماسی عمومی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و رئیس موزه تاریخ ارمنستان رسید.

یادداشت تفاهم همکاری سینمایی بین سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و بنیاد سینمایی وزارت علوم فرهنگ و ورزش ارمنستان که به امضای رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی بصری کشور مان و رئیس بنیاد سینمایی ارمنستان رسید.

حضور نیروهای خارجی در قفقاز اوضاع منطقه را دشوارتر می‌کند

رئیس‌جمهور در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر ارمنستان گفت: ارمنستان کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است و تاریخ نشان‌دهنده عمق قرابت میان مردمان دو کشور می‌باشد. حضور جامعه ارمنی در نقاط مختلف ایران، به‌ویژه در مناطق همجوار، و همچنین وجود مصادیق مشترک فرهنگی و تمدنی در دو سوی مرزها، بیانگر پیوند دیرینه دوستی میان دو ملت است.

وی افزود: مرزهای ایران و ارمنستان در سال‌های گذشته همواره مرزهای دوستی و حلقه اتصال مردمان ما بوده و همچنان نیز باقی خواهد ماند. از کوه‌های آرارات تا فلات ایران، نسیم تاریخ بوی شعر، موسیقی و مهمان‌نوازی را به دو سوی مرز برده است. حافظ شیرین‌سخن نیز در وصف زندگی و پویایی اطراف ارس چنین سروده است: «ای صبا گر بُگذری بر ساحلِ رودِ اَرَس / ‬ بوسه زن بر خاکِ آن وادی و مُشکین کُن نَفَس».

رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست صلح‌طلبانه ایران با همسایگان خود تصریح کرد: ما آرامش و رفاه همسایگان، از جمله ارمنستان را، هم‌راستا با منافع خود می‌دانیم و بر این باوریم که همگرایی و توجه به مؤلفه‌های دوستی، مهم‌ترین عامل پایداری امنیت و حرکت در مسیر توسعه است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره با صراحت از تمامیت ارضی ارمنستان حمایت کرده و این سیاست ثابت و تغییرناپذیر ماست. از این رو، با هرگونه توسل به زور یا تهدید در منطقه مخالفیم و معتقدیم سیاست و حکمرانی در قفقاز باید «قفقازی» بماند.

پزشکیان تأکید کرد: برون‌سپاری حل‌وفصل مسائل قفقاز به نیروهای فرامنطقه‌ای، شرایط منطقه را پیچیده‌تر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: صلح در قفقاز یک اولویت راهبردی برای ماست و جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح میان آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کند. موضع ایران همواره بر عدم پذیرش هرگونه تغییر در مرزهای بین‌المللی منطقه قفقاز استوار بوده و ما اعتقاد داریم این منطقه نباید به عرصه‌ای برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اراده قطعی جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط با ارمنستان در تمامی ابعاد و ارتقای آن به سطح راهبردی است، اظهار کرد: در گفت‌وگوهای امروز با نخست‌وزیر ارمنستان، رایزنی‌های ارزشمند و مؤثری انجام شد و اسناد و تفاهم‌نامه‌های متعددی نیز به امضا رسید. اجرای سریع این اسناد، تبادل هیئت‌ها و برگزاری نشست‌های عالی، مورد تأکید دو طرف بود.

پزشکیان در پایان ضمن تبریک روز عکاسان و تصویربرداران، گفت: امیدوارم این عزیزان در مأموریت مهم و ارزشمند خود همواره موفق باشند.

ارمنستان اطمینان داد خاکش مبدأ تهدید علیه ایران نخواهد شد

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، پس از نشست سران ایران و ارمنستان اظهار داشت: مذاکرات بسیار جدی و سازنده‌ای میان دو طرف برگزار شد. ما درباره همکاری‌های گسترده اقتصادی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی گفت‌وگوهای مفصلی داشتیم. همچنین همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور به دلیل پیوندهای عمیق و دیرینه فرهنگی، بخش دیگری از مباحث این نشست را تشکیل داد.

وی افزود: در حوزه ترانزیت و مسیرهای ارتباطی نیز گفت‌وگوهای مهمی صورت گرفت. طرف ارمنی توضیحات مبسوطی درباره مباحث اخیر در واشنگتن ارائه کرد و اطمینان داد که از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران آگاه است و همواره به آن‌ها توجه خواهد داشت. بر اساس این اطمینان، ارمنستان هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور تهدیدی متوجه ایران شود.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: توافق شد که سند جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور در آینده نزدیک نهایی و امضا شود.

لزوم رفع نگرانی از حضور نیروهای ثالث در مرز مشترک ارمنستان

مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سفر به ارمنستان، نوشت: «در نشست با نخست‌وزیر ارمنستان تاکید کردم باور دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان و تداوم روابط صمیمانه میان دو کشور است و نگرانی‌های ما در ارتباط با حضور نیروهای ثالث در نزدیکی مرزهای مشترک باید به‌طور کامل برطرف شود.»

دیدار عراقچی با همتای ارمنستانی

در حاشیه سفر رسمی پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به ارمنستان، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.

دو وزیر با اشاره به روابط تاریخی و راهبردی دو کشور، بر اهمیت تدوین سند جامع مشارکت راهبردی دو کشور و گسترش تعاملات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند.

طرفین در این دیدار ضمن تبادل نظر درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های حمل و نقل، تجارت و روابط فرهنگی تأکید کردند.

تجربه ما گواه آن است که آمریکا به توافقات خود عمل نمی‌کند

پزشکیان در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به ارمنستان، عصر سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در دیدار «واهاگن خاچاطوریان» رئیس جمهور این کشور، ضمن قدردانی از مواضع این کشور در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: کشورهای زورگو جمهوری اسلامی ایران را که کاملاً به چارچوب حقوق و تعهدات بین‌المللی پایبند است، متهم کرده و تحت فشار قرار می‌دهند، اما چشم خود را بر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و دیگر کشورهای منطقه می‌بندند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارمنستان تقویت و تعمیق روابط دوستانه و گسترش همکاری‌ها است، افزود: ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید داشته و دارد. این سفر نیز به منظور تاکید بر دوستی دو کشور و تلاش برای گسترش همکاری‌ها انجام شد و خرسندیم که توافقات بسیار راهگشا و مفیدی در جریان رایزنی‌های صورت گرفته حاصل شد.

پزشکیان با اشاره به مخالفت اصولی جمهوری اسلامی ایران با حضور آمریکا در منطقه تصریح کرد: تجربه ما و نیز تجارب متعدد بین‌المللی گواه آن است که آمریکا به توافقات خود عمل نمی‌کند.

رئیس جمهور ارمنستان نیز در این دیدار با بیان اینکه اطمینان دارم سفر جنابعالی تحرک جدی و جدیدی در روابط فیمابین ایجاد خواهد کرد، گفت: بنده به شخصه از ابتدای استقلال ارمنستان در جریان کیفیت روابط با جمهوری اسلامی ایران و همکاری‌های ایران از ارمنستان بوده‌ام.

واهاگن خاچاطوریان خاطرنشان کرد: ایران و ارمنستان آزمونی چند هزار ساله را در روابط خود پشت گذاشته‌اند و اشتراکات گسترده و عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارند. امروز نیز روابط ایران و ارمنستان در سایه دوستی و صمیمیت دیرین جریان دارد و شاهد فعالیت و همکاری سازنده فعالان و شرکت‌های ایرانی در عرصه‌های مختلف ارمنستان هستیم و زمینه برای توسعه بیش از پیش این همکاری‌ها وجود دارد.

رئیس جمهور ارمنستان با بیان اینکه تجاوز اسرائیل باعث تقویت انسجام ایرانیان شد، اظهار داشت: متأسفانه اصول و قواعد بین‌المللی به راحتی زیرپا گذاشته می‌شود و یکجانبه‌گرایی و زورگویی در عرصه جهان گسترش یافته است، با این وجود ارمنستان به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز باور دارد و معتقدم سه جمهوری منطقه قفقاز می‌توانند در کنار ایران و ترکیه روابطی دوستانه و متضمن تأمین منافع متقابل داشته باشند.

حصول توافقات راهگشا و مؤثر در همه زمینه‌های مورد گفتگو با ارمنستان

مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر به ارمنستان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور که بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۸ مرداد برگزار شد، ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی گرم برادران ارمنی و نیز پوزش بابت تأخیر برای حضور در این نشست، اظهار داشت: دلیل این تأخیر آن بود که گفتگوهای ما با نخست وزیر ارمنستان از زمان پیش‌بینی شده بیشتر طول کشید و البته دلیل این طولانی شدن نیز آن بود که به دنبال رفع موانع و مشکلات تسهیل فعالیت شما فعالان اقتصادی بودیم.

رئیس جمهور افزود: اگر ما بدون آن گفتگوها و مباحث به اینجا می‌آمدیم، شاید همه نتایجی که انتظار داشتیم حاصل نمی‌شد، اما اکنون با خرسندی و خوشحالی می‌گویم که در همه زمینه‌های مورد گفت‌وگو با طرف ارمنی، توافقات راهگشا و مؤثری حاصل شده و بستر برای فعالیت تاجران، سرمایه‌گذاران، صنعت‌گران و دیگر فعالان اقتصادی کاملاً مهیاست.

پزشکیان با اشاره به هدف‌گذاری ۱ میلیارد دلاری انجام شده برای تبادلات تجاری دو طرف و نیز ۳ میلیارد دلاری در گام بعدی، تصریح کرد: اگر ما اندکی بلندنظرانه‌تر بیاندیشیم، ظرفیت‌های دو کشور از جمله شاهراه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور را کاملاً به یکدیگر متصل کنیم و سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی فیمابین طبق پیش‌بینی‌ها و توافقات به پیش برود، رسیدن به عدد ۳ میلیارد در تبادلات تجاری و حتی فراتر از آن رسیدن به سطح تجارت ۳۰ میلیارد دلاری دور از دسترس نخواهد بود.

تعرفه ۸۷ درصد کالاها میان ایران و ارمنستان صفر شد

سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن تجارت با بیان اینکه ایران به عنوان عضو ناظر دائم اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شده است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی انجام شد تا سطح تبادلات تجاری با همسایگان، به‌ویژه ارمنستان، افزایش یابد.

ارمنستان به عنوان دروازه ورودی ایران به اتحادیه اوراسیا تلقی می‌شود و ما طی ماه‌های گذشته توافقات مهمی با این کشور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال جاری، توافق تجارت ترجیحی بین ایران و ارمنستان برقرار شد و تعرفه ۸۷ درصد کالاها به صفر رسید. به این ترتیب ایران و ارمنستان از طریق این اتحادیه و پیمان بین ایران و اتحادیه اوراسیا، با تعرفه صفر برای ۸۷ کالا، تبادلات تجاری خود را آغاز کردند.

خوشبختانه این روند در کشور ما سیر صعودی داشته و حجم تبادلات تجاری با کشورهای اوراسیا و ارمنستان افزایش یافته است.

وزیر صمت همچنین تأکید کرد که مذاکرات برای توسعه و بهبود سایر بخش‌های این پیمان به طور مرتب ادامه دارد.

پزشکیان ارمنستان را به مقصد بلاروس ترک کرد

پزشکیان عصر امروز، پس از دیدار با نخست وزیر و رئیس جمهور ارمنستان و برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور، دقایقی پیش عازم مقصد بعدی سفر منطقه‌ای خود در مینسک پایتخت بلاروس شد.

پزشکیان که به دعوت رسمی رئیس جمهور بلاروس عازم این کشور شده است، علاوه بر دیدار با وی و رئیس مجلس بلاروس، با ایرانیان مقیم نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

دو کشور در جریان این سفر چند سند همکاری نیز امضا می‌کنند.

پزشکیان وارد مینسک پایتخت بلاروس شد

در ادامه سفرهای رئیس جمهور به ارمنستان و بلاروس، مسعود پزشکیان به دعوت رسمی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی، وارد مینسک شد.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر دیدار با همتای بلاروسی خود و رئیس مجلس این کشور، با ایرانیان مقیم نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد و دو کشور در جریان این سفر چند سند همکاری نیز امضا می‌کنند.

شایان ذکر است، ضمن استقبال مقامات رسمی بلاروس، دو بانوی بلاروسی به رسم مهمان‌نوازی این کشور، با نان و نمک به استقبال پزشکیان آمدند.