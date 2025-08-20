کره شمالی: کره جنوبی هرگز شریک دیپلماتیک ما نخواهد بود

کیم یو جونگ، معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی و خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر این کشور در تازهترین اظهارات طعنهآمیز علیه کره جنوبی گفت که پیونکیانگ هرگز سئول را شریکی برای دیپلماسی در نظر نخواهد گرفت.
وی که یکی از مشاوران ارشد سیاست خارجی کیم جونگ اون است، با انتقاد از رزمایش مشترک جاری بین کره جنوبی و آمریکا، آن را «غیرمسئولانه» و آمادهسازی برای حمله پیشدستانه خواند و ژست صلحطلبانه ادعایی سئول را «نیتی شوم» با هدف مقصر جلوه دادن پیونگیانگ برای تیرهشدن روابط دو کره توصیف کرد.
مقام کره شمالی تاکید کرد: لی جائه میونگ کسی نیست که این جریان تاریخی جاهطلبی رویارویی را تغییر دهد. دولت کره جنوبی همچنان با سروصدای زیاد، متظاهرانه درباره صلح و بهبود روابط صحبت میکند و هدفش ترمیم روابطی است که دیگر احیا نخواهد شد.
اظهارات وی در جریان نشستی با مقامات وزارت خارجه کره شمالی درباره راهبردهای دیپلماتیک رهبر این کشور در خبرگزاری مرکزی کره شمالی منتشر شده است. وی از وزارت خارجه کره شمالی خواست در برابر کره جنوبی که آن و متحدانش را «کینهتوزترین دشمنان» خوانده است، «اقدامات متقابل مناسب» اتخاذ و پیگیری کند.
کیم جونگ اون دیروز رزمایشهای نظامی کره جنوبی و آمریکا را محکوم کرد و نسبت به گسترش سریع نیروهای هستهای کره شمالی متعهد شد. وی از پیشرفتهترین ناو جنگی کره شمالی که در حال تجهیز به سامانههای حمل کلاهک هستهای است، بازدید میکرد.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنین نوشت که کیم یو جونگ کره جنوبی را به عنوان «سگ وفادار درجه یک» آمریکا محکوم و تاکید کرده است که ترمیم روابط بین دو کره که مطلوب سئول است، «هرگز رخ نخواهد داد.»
بیانیههای تند از سوی کره جنوبی پس از تازهترین اظهارات «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی مطرح شده است. میونگ هفته گذشته گفت که سئول با هدف کاهش تنشهای مرزی، بهدنبال احیای توافق نظامی ۲۰۱۸ بین دو کره است و در ادامه از پیونگیانگ خواست تا از طریق اعتمادسازی و ازسرگیری گفتگو، اقدامات متقابلی را اتخاذ کند.
