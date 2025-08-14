کیم یو جونگ، معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی و خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر این کشور می‌گوید که پیونگ‌یانگ در حال حاضر هیچ علاقه‌ای به احیای مذاکرات با واشنگتن یا سئول ندارد.

وی تاکید کرد که «کره شمالی هرگز بلندگوها را جمع‌آوری نکرده است و تمایلی هم به این کار ندارد.»

خواهر رهبر کره شمالی اضافه کرد: ما چندین بار به روشنی اعلام کردیم که هیچ تمایلی به بهبود روابط با کره جنوبی نداریم. این موضع در آینده نیز در قانون اساسی ما ثابت خواهد بود.

وی با تاکید دوباره بر بیانیه‌های قبلی کره شمالی، تصریح کرد که این کشور هیچ تمایلی به احیای مذاکرات با واشنگتن و سئول که مدت‌ها پیش متوقف شده است، ندارد.

معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی به رزمایش‌های نظامی مشترک آتی بین کره جنوبی و آمریکا و همچنین ژاپن به عنوان مدرکی دال بر تداوم خصومت آنها با پیونگ‌یانگ اشاره کرد.

ارتش کره جنوبی اوایل هفته جاری مدعی شد که کره شمالی تعدادی از بلندگوهای تبلیغاتی را از امتداد مرز جمع‌آوری کرده است. این ادعا چند روز پس از اقدام سئول مبنی بر جمع‌آوری بلندگوهایی کره جنوبی از مرز مطرح شد.

کیم یو جونگ که معاون سازمان تبلیغات کره شمالی نیز محسوب می‌شود، تاکید کرد که ادعای سئول «حدسی بی‌اساس و یکطرفه» بوده و «برای انحراف اذهان» مطرح شده است

دولت لی جائه میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی اندکی پس از روی کار آمدن و به دست گرفتن زمام امور، بلندگوهایی تبلیغاتی در مرز این کشور با کره شمالی که با هدف انتقاد از پیونگ‌یانگ تعبیه شده بود را خاموش کرد. این تصمیم در راستای احیای مذاکرات متوقف‌شده بین سئول و پیونگ‌یانگ انجام شد.

کره شمالی و جنوبی به‌رغم اعلام آتش‌بس پس از جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳، از لحاظ فنی همچنان در شرایط جنگی به سر می‌برند و روابط آنها در چند سال اخیر رو به وخامت گذاشته است.

مون جائه این، رئیس جمهور اسبق کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ این بلندگوها را جمع‌آوری و دولت وی با توقف هر گونه اقدام خصمانه منتج به درگیری نظامی احتمالی، موافقت کرد.

با این حال، یون سوک یول، رئیس جمهور محافظه‌کار و معزول سابق این کشور، در پاسخ به ورود بالون‌های حاوی زباله و فضولات از کره شمالی به حریم هوایی سئول، پارسال دستور نصب بلندگوها را صادر کرد.