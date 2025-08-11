ارتش کره جنوبی ۲۰ درصد «آب رفت»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع کره جنوبی در گزارشی با اشاره به کاهش نرخ زاد و ولد در این کشور، از کوچک شدن ۲۰ درصدی ارتش کره جنوبی خبر داد.

طبق این گزارش، عمده دلیل کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری ارتش کره جنوبی، افت میزان فرزندآوری است. نرخ باروری (میانگین تعداد فرزندانی است که به ازای هر زن ۱۵ تا ۴۹ سال متولد می‌شود) در این کشور ۰.۷۵ بوده است!

کره جنوبی به این علت که از لحاظ فنی همچنان با همسایه شمالی‌اش در شرایط جنگی به سر می‌برد، خدمت در ارتش را اجباری نگه داشته است.

یافته‌های مطالعه‌ای که محققان کره‌ای در ماه جولای انجام دادند، نشان داد که این کشور برای دفاع از خود در مقابل حمله‌ای از جانب کره شمالی، به دست کم ۵۰۰ هزار سرباز نیاز دارد. برآورد می‌شود که ارتش پیونگ‌یانگ ۱.۳ میلیون نیروی آماده به رزم دارد.

این مطالعه نشان داد که «تفاوت معنادار وسعت ارتش، کره جنوبی را از لحاظ ساختاری در شرایطی دشوار برای دفاع از خود قرار می‌دهد. کره جنوبی برای حفظ دست کم ۵۰۰ هزار نیرو، باید به سرعت در سطح ملی اقدام قطعی اتخاذ کند.»

براساس گزارش اخیر وزارت دفاع کره جنوبی، تعداد رسته‌ها در ارتش کره جنوبی از سال ۲۰۰۶ از ۵۹ به ۴۲ رسته تنزل یافته و یگان‌ها یا منحل و یا با یکدیگر ادغام شده‌اند.

کره جنوبی در واکنش به تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده در منطقه، بودجه دفاعی خود را افزایش داده است. بودجه دفاعی سئول برای سال ۲۰۲۵، به بیش از ۶۰ تریلیون وون (۴۳ میلیارد دلار» رسیده که از کل تولید ناخالص داخلی کره شمالی بیشتر است.