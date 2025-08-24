کره شمالی دو موشک جدید آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، کره شمالی از آزمایش دو موشک جدید پدافند هوایی با نظارت مستقیم «کیم جونگ اون» رهبر این کشور خبر داد.

به گزارش رسانه‌های رسمی پیونگ‌یانگ، این آزمایش نشان داد که این سامانه‌های موشکی از «قدرت رزمی بالایی» برخوردارند.

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) اعلام کرد: آزمایش پرتاب ثابت کرد ویژگی‌های فنی این دو نوع موشک به‌طور کامل برای انهدام اهداف هوایی متنوع مناسب است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است روز دوشنبه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «لی جائه میونگ» رئیس‌جمهور کره جنوبی دیدار کنند.

از سوی دیگر، ارتش کره جنوبی هفته گذشته خبر داد که نیروهای این کشور به سمت تعدادی از سربازان کره شمالی که برای لحظاتی از مرز نظامی عبور کرده بودند، تیراندازی هشدارآمیز کرده است.

در واکنش، «کو جونگ چول» یک ژنرال کره شمالی این اقدام را «تحریک نظامی عمدی» خواند و هشدار داد که چنین حوادثی می‌تواند اوضاع را به مرحله‌ای «غیرقابل کنترل» بکشاند.

همزمان، رئیس‌جمهور کره جنوبی روز جمعه وعده داد برای بازسازی اعتماد با پیونگ‌یانگ و اجرای دوباره «توافق‌نامه نظامی» که به کاهش تنش‌های مرزی کمک می‌کند، تلاش کند. این در حالی است که کره شمالی پیش‌تر اعلام کرده تمایلی به بهبود روابط با سئول ندارد.