رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط؛ دلالان حذف شدند

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه خودروهای فرسوده اظهار کرد: در دوره فعلی با وجود افزایش ۷۰ درصدی تکالیف ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل (اضافه شدن صدور مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی) به ازای هر نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۹٬۰۰۰ دستگاه خودرو از رده خارج شده است.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) افزود: نظارت بر مراکز اسقاط و فرآیند اسقاط خودرو نیز تقویت شده است. در این زمینه، برگزاری دوره‌های مستمر کمیته انضباطی مراکز اسقاط با حضور دستگاه‌های مجری، پیاده‌سازی پرونده‌های انضباطی الکترونیک در سامانه برای ثبت تخلفات، بازدیدهای میدانی و دوره‌ای از مراکز اسقاط و تعیین شاخص‌های جدید انضباطی در دستورالعمل مراکز اسقاط به منظور پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات احتمالی اجرایی شده است.

وی همچنین به رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط اشاره کرد و گفت: در این دوره، دستورالعمل جدید تأسیس مراکز اسقاط بدون محدودیت ابلاغ شد و هم‌اکنون در حال بارگذاری در درگاه ملی مجوزها برای دسترسی سرمایه‌گذاران است. این اقدام همراه با پیاده‌سازی سامانه عرضه و تقاضا موجب حذف دلالان و انحصارگران از بازار فروش گواهی اسقاط شده است.

مقیمی ادامه داد: شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی نیز از دیگر اقدامات مهم بود. در این راستا، اولین سازمان وزارت صمت با مجوز سقف نامحدود پرداخت از درگاه اینترنتی (IPG) اقدام به راه‌اندازی سامانه عرضه و تقاضا بر بستر درگاه کرد. این سامانه به حذف دلالان و سفته‌بازان از بازار گواهی اسقاط و تأمین گواهی اسقاط برای واردکنندگان و تولیدکنندگان بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز اسقاط کمک می‌کند.

معاون وزیر صمت درباره قوانین و مقررات افزود: همکاری در تدوین لایحه اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ و اصلاح آن پس از ۱۸ ماه با هدف افزایش اسقاط خودروهای فرسوده، همچنین بازنگری در دستورالعمل اعطا، لغو و فعالیت مراکز اسقاط از جمله اقدامات مهم بوده است.

وی درباره پیاده‌سازی سامانه یکپارچه نوسازی ناوگان نیز توضیح داد: کلیه سامانه‌های اسقاط کشور متمرکز شده‌اند، صدور مجوز شماره‌گذاری برای تمام خودروهای تولیدی و وارداتی نوشماره یکپارچه شده است و فرآیند تولید، واردات و اسقاط خودروهای فرسوده یکپارچه شده است. همچنین فرایندهای مبتنی بر کاربر حذف و تمامی ارتباطات سامانه با بیش از ۲۰ دستگاه و نهاد اجرایی به صورت برخط انجام می‌شود.