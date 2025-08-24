معرفی ۷۹ واحد نمونه در روز ملی صنعت و معدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید عباس حسینی مدیرکل حوزه وزارتی ضمن و رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه هدف از برگزاری این رویداد ملی، افزون بر قدردانی از تلاش صنعتگران و معدن کاران، ایجاد بستری برای هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و افزایش انگیزه در سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشور است، گفت: این رویداد همه‌ساله در روز دهم تیر که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام روز ملی صنعت و معدن نامگذاری شده برگزار می‌شد، ولی امسال به دلیل شرایط ناشی از جنگ رژیم صهیونی بر ضد مردم ایران، برگزاری آن به تعویق افتاد.

مدیرکل حوزه وزارتی ضمن و رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه امسال برای نخستین‌بار اقدام به انتخاب بانوی کارآفرین نمونه در سطح ملی و استانی شده است، تصریح کرد: همچنین برگزیدگان حوزه‌های پتروشیمی و خدمات پس از فروش نیز برای اولین بار در سطح ملی معرفی خواهند شد.

حسینی افزود: از دیگر ویژگی‌های جدید مراسم امسال، تمرکز بر فعالان اقتصادی مناطق کمتر برخوردار، تدوین شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فرآیند انتخاب و رونمایی از چهارچوب مسئولیت اجتماعی وزارت صمت است.

رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه امسال جوان کارآفرین و پیشکسوت نمونه نیز معرفی خواهند شد، افزود: مشارکت واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و نزدیک به دو برابر شده است. به طوری که شمار متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب این رویداد به بیش از ۱۳۰۰ بنگاه رسید.

وی افزود: در مراسم امسال واحدهای برتر در رشته‌هایی نظیر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع غذایی و دارویی، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی و پلیمری، خودرو و نیرومحرکه، صنایع دانش‌بنیان، خدمات پس از فروش، اکتشاف و بهره‌برداری معادن، شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی کارآمد، معرفی خواهند شد.

حسینی گفت: فرآیند انتخاب واحدهای نمونه از اسفند پارسال آغاز شده و با تشکیل شش کمیته تخصصی شامل برگزیدگان، امور استان‌ها، رسانه، نظارت و پیگیری، مالی و محتوا، در سطح ملی و استانی اجرا شده است.