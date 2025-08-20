علی اربابی در گفت و گو با مهر با اشاره به حمایت بیمه از بیماران صعب‌العلاج، بیان کرد: از ۱۲۵ نوع بیماری خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش بیمه سلامت، ۶۷ نوع بیماری در استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: هزینه مراجعه این بیماران به بخش خصوصی و مراجعه مردم عادی به بخش دولتی تا ۷۰ درصد و هزینه‌های دارویی بیماران سرطانی تا سقف ۱۰۰ درصد حمایت می‌شود.

اربابی اظهار داشت: برای ۱۷ هزار و ۵۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج ۲۰ هزار نشان صادر شده و بیشتر بودن تعداد نشان به خاطر ابتلای یک فرد به چند نوع بیماری خاص است و هر بیماری یک نشان دارد.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی، برای ۱۱ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص تحت پوشش بهزیستی، ۱۵ هزار نشان صادر شده است.

وی برای مددجویان بهزیستی ۷۰ درصد تعرفه‌های بخش خصوصی توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود، افزود: در بسته‌های حمایتی همهٔ هزینه‌های دهک‌های یک تا پنج تحت پوشش بر عهده سازمان و در دهک‌های بالاتر به صورت درصدی است.

اربابی ادامه داد: افراد بیمه شده در دهک‌های یک تا پنج ۱۰۰ درصد، دهک شش ۸۰ درصد و دهک هفت تا نه ۵۰ درصد از تسهیلات دولت بهره‌مند می‌شوند.