اولین نیروگاه خورشیدی بیمه سلامت کشور در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی، صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان، پروژه ۳۰ کیلو وات متصل به شبکه سراسری اداره‌کل بیمه سلامت خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسید.

علی اربابی، مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: سال گذشته تصمیم گرفته شد که در راستای اجرای قانون، تاکید رئیس جمهور و استاندار نسبت به اجرای پروژه برق خورشیدی در بیمه سلامت استان اقدام شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از بیستم آذر ماه سال گذشته آغاز شده و آخر بهمن ماه سال ۱۴۰۳ به اتمام رسیده است، افزود: این نیروگاه برق خورشیدی به شبکه سراسری برق متصل شده است.

وی ادامه داد: این پروژه اولین نیروگاه برق خوشیدی است که در بیمه سلامت کشور اجرا می‌شود و با توجه به بررسی انجام شده در پیک تولید حدود ۲۹ کیلو وات برق قرار دارد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: برای اجرای این پروژه حدود یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان هزینه شده که امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و شرکت برق استان به مناسبت هفته دولت افتتاح می‌شود.

اربابی اظهار کرد: اجرای این پروژه علاوه بر بهینه سازی مصرف انرژی، سبب صرفه جویی در هزینه‌های دولتی هم خواهد شد.

فرماندار بیرجند هم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: بیمه سلامت از اولین سازمان‌های استان است که در راستای اجرای دستور رئیس جمهور و استاندار خراسان جنوبی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی اقدام کرده که امیدواریم دیگر سازمان‌های استان هم اقدام لازم را در این خصوص انجام دهند.

علی ناصری بیان کرد: هفته دولت فرصت بسیار مناسبی برای معرفی بیشتر خدمات دولت به مردم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است.