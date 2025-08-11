به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار و سالروز تاسیس بیمه سلامت، بیان کرد: ۶۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و بیشترین بیمه شده روستایی از ظرفیت بیمه سلامت استفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه درصدی از کشور وضعیت پرداختیها و اطلاعات مربوط به بیمه شدههای ما در خراسان جنوبی بهتر است، افزود: ۲۲ مرداد ماه سالروز تشکیل بیمه سلامت بوده و نگاه اصلی در بیمه سلامت از نگاه درمانگر به سلامتنگر تغییر کرده است.
اربابی با بیان اینکه در هفته دولت برنامههای خوبی در خراسان جنوبی اجرا خواهد شد، افزود: ۴۸۵ هزار نفر در صندوقهای پنجگانه تحت پوشش بیمه سلامت در استان هستند.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه از پنج دهک اول حق سرانه دریافت نمیشود و برای پنج دهک بعد هم بیمه با تخفیف انجام میشود، گفت: سرانه یک ساله یک بیمه شده در طول یک سال بیش از ۲۸ میلیون تومان است که بیمهشدگان این مبلغ را اقساطی میتوانند پرداخت کنند.
مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: ۶۱۳ نفر در زمینه بیماریهای خاص در خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
اربابی با بیان اینکه اصلاح دهکها در دستور کار دولت است، افزود: در بخش دانشگاهی ۵۸۹ میلیارد تومان با ۷۶ درصد هزینهها را تا دی ماه سال گذشته پرداخت کردهایم.
وی با بیان اینکه در بخش دولتی هم چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تا آبانماه تسویه و در بخش خصوصی ۶۳ میلیارد تومان تا اسفند پرداخت شده است، گفت: در مجموع ۹۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در یک سال گذشته هزینه داشتهایم که ۹۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: برای بیماران خاص هم ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بیمه سلامت در استان پرداخت کرده است.
