حسن سالاریه رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت‌های چشمگیر در برنامه‌های فضایی کشور خبر داد و گفت: ماهواره خیام تنها یکی از ماهواره‌های فعال ما است و علاوه بر آن، ماهواره‌های بومی متعددی در حوزه تصویربرداری داریم که به‌زودی پرتاب خواهند شد یا در مراحل طراحی و ساخت قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده همزمان از داده‌های ماهواره‌ای با دقت‌های مختلف، افزود: در سال ۱۴۰۲ ماهواره پارس ۱ را پرتاب کردیم و در سال ۱۴۰۳ نیز دو ماهواره پارس ۲ و نمونه دوم پارس ۱ را رونمایی کردیم. علاوه بر این، ماهواره‌های ظفر، پایا و نمونه دوم کوثر نیز به‌زودی پرتاب خواهند شد که همه این ماهواره‌ها دسترسی به داده‌های تصویری با دقت و زمان‌های متنوع را در کشور تسهیل می‌کنند.

سالاریه با اشاره به افزایش نیاز کشور به داده‌های فضایی گفت: با پیشرفت فناوری و افزایش تقاضا، ضرورت دارد در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به حجم بیشتری از داده‌ها دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم مدیریت بهتری در حوزه‌های مختلف ارائه کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین به شکل‌گیری زیست‌بوم فضایی داخلی اشاره کرد و افزود: اکنون زیست‌بوم فضایی کشور به خوبی در حال شکل‌گیری است و ماهواره‌های زیادی با توان بومی ساخته یا در حال ساخت هستند. ورود بخش خصوصی به این حوزه نیز باعث افزایش رقابت میان بازیگران داخلی شده که این موضوع سرعت و کیفیت تولیدات را به طرز چشمگیری ارتقا می‌دهد.

وی در پایان گفت: با افزایش تعداد ماهواره‌ها و حجم داده‌های دریافتی، سرعت و دقت تحلیل‌ها در مدیریت منابع ارزشمند کشور افزایش خواهد یافت که این امر به تصمیم‌گیری‌های به‌هنگام‌تر و مؤثرتر در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند. گسترش کاربردهای صنعت فضایی، به ویژه در حوزه تصویر، امری اجتناب‌ناپذیر است و این مهم، انگیزه سازمان فضایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای حضور و رشد روزافزون این صنعت تقویت می‌کند.