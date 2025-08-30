نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ۱۵ آبان سال گذشته ماهواره کوثر یک و هدهد با پرتابگر روسی سایوز به فضا پرتاب شد و کمتر از یک سال ساخت و آزمون‌های نهایی نمونه دوم یا ارتقا یافته کوثر به پایان رسید و در صف پرتاب قرار گرفت.

وزن این ماهواره با متعلقات آن ۵۰ کیلوگرم است که در مدار ۵۰۰ کیلومتری خورشید آهنگ قرار خواهد گرفت و تا ماه‌های آینده از طریق پرتابگر روسی سایوز پرتاب می‌شود.

مأموریت این ماهواره تلفیقی از مأموریت‌های ماهواره کوثر ۱ و هدهد خواهد بود که سنجش از دور و اینترنت اشیا است و کاربرد آن در بحث کشاورزی دقیق و نقشه برداری است.

این سومین ماهواره ساخت بخش خصوصی است که بر اساس تفاهم‌نامه میان شرکت دانش بنیان امید فضا و سازمان فضایی ایران ساخته شده است.

حسین فراهانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان امید فضا گفت: تلاش کردیم برخی ایرادات ماهواره کوثر را در این نمونه ارتقا یافته برطرف کنیم و تلاش ما برای ساخت ماهواره‌های بعدی ادامه دارد.