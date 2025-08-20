  1. سیاست
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

رفیع‌زاده: مصمم هستیم که مشکل نیروهای شرکتی را حل کنیم

رفیع‌زاده: مصمم هستیم که مشکل نیروهای شرکتی را حل کنیم

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اطلاعات نیروهای شرکتی احصا شده است و مصمم هستیم که مشکل آنان را حل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: اطلاعات نیروهای شرکتی احصا شده است و مصمم هستیم که مشکل آنان را حل کنیم.

وی افزود: در این عین‌حال و در این خصوص چند مرتبه جلسه در مجلس و دولت برگزار شده است، از جمله اینکه هفته گذشته در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت این موضوع بررسی نهایی شد و مقرر شد در هیأت دولت طرح شود و پس از آن تصمیم گیری دولت، آن را تصویب کند.

رفیع‌زاده عنوان کرد: در خصوص موضوع زمانی تصویب این طرح باید بگویم که بنده زمانی را تاکنون ندادم و تا زمانی که موضوع مصوب نشود قابلیت اجرایی ندارد اما تلاش می‌کنیم که این زمان را تسریع کنیم.

در حال تکمیل…

حسین کشتکار

