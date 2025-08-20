  1. سیاست
  2. دولت
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

توضیحات مهاجرانی درباره مصوبات جلسه هیئت دولت

فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه هیئت دولت از مصوبات جلسه امروز کابینه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، با اشاره به مصوبات هیئت دولت گفت: در روز یکشنبه بیست و دوم مرداد ماه اعتبار اختصاص اعتبار به مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران جهت خرید ۱۰۶ دستگاه مولد برق برای تأسیسات آن استان به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین نحوه آئین نامه اجرایی تشکیل و اداره و فعالیت آموزش و توانمندی اعضا و تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان صنعت گردشگری و صنایع دستی به عنوان موضوعی که در برنامه هفتم بود به تصویب هیئت دولت رسید.

مهاجرانی اظهار کرد: همچنین در راستای اجرای برنامه هفتم موضوع ایجاد شهر کودک و نوجوان توسط بخش غیردولتی به تصویب رسید.

در حال تکمیل…

