به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد هیئت دولت در خصوص بازسازی خانه‌های آسیب دیده و همراهی وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، گفت: سازوکاری که ما پیشنهاد کردیم و مورد پسند دولت قرار گرفت این بود که از ارائه خدمتی که در حوزه پروانه‌ای به سازندگان می‌کنیم، بتوانیم جبران خسارت را بدهیم.

وی افزود: مصوبات قانونی آن را کمیسیون ماده پنج ارائه کرده است و در حال حاضر در مسیر اجرا است.

زاکانی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۹ درصد کار در کل پیشرفت داشته است و این به معنی قریب ۸۵۰۰ واحد است. بخشی از این واحدها خرد بخشی‌ها متوسط و بخشی نیز مقاوم سازی و نوسازی است که حدود ۶۵۰ واحد است، لذا ما هیچ اشکالی را نمی‌بینیم و اگر در روزهای باقی مانده مشکلی پیش بیاید تدبیر شده و کار در خدمت مردم انجام می‌شود.