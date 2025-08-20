به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانونی و مصوبه هیئت وزیران بنابر این شده که بخش خصوصی یعنی اساساً دولت دخیل نیست، نسبت به واردات بنزین سوپر که حالا از آن در مصوبه به عنوان «بنزین ویژه» یاد شده، اقدام کند تا متناسب با هزینه تمام شده و در قالب یک خدمت جدید آن را به هموطنانی که مایل به استفاده از این نوع بنزین هستند قرار بدهد.

وی افزود: این اقدام هیچ تأثیری در سهمیه‌هایی که پیش از این استفاده می‌شده یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی یا کارت سوخت جایگاه‌ها هیچ تأثیری در این سهمیه‌ها ندارد و هموطنان عزیز می‌توانند کماکان از این سهمیه‌ها استفاده کنند. مقدمات این کار فراهم شده و در درگاه مجوزهای در واقع وزارت اقتصاد درخواست‌ها بارگذاری شده و فرایندهای ثبت سفارش دارد طی می‌شود.

در حال تکمیل…