واریز مرحله اول وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای ۱۶ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله اوقانی آرانی معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله نخست وام ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.

وی در این رابطه اظهار کرد: در این دوره از وام ازدواج فرزندان، نزدیک به ۴۱ هزار نفر تقاضای خود را در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به صورت برخط ثبت کردند که پس از بررسی مدارک در اولویت بندی دریافت وام ازدواج قرار خواهند گرفت.

اوقانی آرانی تصریح کرد: از این تعداد و در مرحله نخست، پس از بررسی مدارک بارگذاری شده و اولویت بندی لازم، برای حدود ۱۶ هزار نفر از مشمولان وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزند واریز شده است.

وی همچنین افزود: در مرحله دوم نیز، پس از تأمین اعتبار، وام ازدواج به حساب ۱۶ هزار نفر از مشمولان واجد شرایط واریز خواهد شد.

گفتنی است، پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به مبلغ ۶۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و اقساط ۶۰ ماهه از طریق بانک صادرات ایران انجام شده است.

وی همچنین گفت: تسهیلات حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (حمپاد) نیز برای ۲۱۸ نفر در مقطع دکترا به مبلغ ۱۵ میلیون تومان و برای ۴۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد به مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.