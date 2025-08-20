پایان یک دهه معضل ثبتی؛ سند منطقه ویژه اقتصادی گرمسار اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان سمنان در محل دادگستری کل، سمنان را استانی موفق و پیشرو در اجرای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و از تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های قضایی استان قدردانی کرد.

وی از حل یک مشکل دیرینه در استان سمنان خبر داد و گفت: یکی از معضلات ۱۰ ساله منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، امروز با اهدای سند مالکیت به طور کامل برطرف شد.

رئیس سازمان ثبت همچنین همچنین افزود: صدور ۶۰ فقره سند مربوط به موقوفات حرم حضرت عبدالعظیم (ع) که نزدیک به یک قرن بلاتکلیف مانده بود، از اقدامات مهمی است که امروز به سرانجام رسید.

بابایی در ادامه به توسعه زیرساخت‌های ثبتی اشاره کرد و گفت: امروز دو پروژه عمرانی در شهرهای آرادان و شاهرود افتتاح می‌شود که نقش مهمی در ارتقای خدمات ثبتی به مردم این مناطق خواهد داشت.

وی همچنین اعلام کرد: در استان سمنان صددرصد مشاوران املاک به سامانه ثبت رسمی معاملات متصل شده‌اند؛ اقدامی که شفافیت معاملات و کاهش دعاوی حقوقی را به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت با تأکید بر اهمیت سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: این سفرها منجر به حل مشکلات مردم و تأمین حقوق آن‌ها شده است لذا خدمت ارزان، سریع و به‌موقع در این سفرها به‌خوبی نمایان است.

بابایی همچنین با اشاره به حل معضل ثبتی در صوفیان و صدور رأی قضایی در این زمینه، آن را الگویی برای سایر پرونده‌های مشابه دانست و پیشنهاد داد در استان سمنان نیز کمیته‌ای مشترک از قضات دادگستری و کارشناسان ثبت برای بررسی و شناسایی اراضی دارای مشکلات ثبتی تشکیل شود.