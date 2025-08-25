به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه دادستان‌های سابق و فعلی شهرستان گرمسار بعد از ظهر دوشنبه با حضور محمد تقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات وحید محمدی دادستان پیشین گرمسار محمد ذاکری نیا به عنوان دادستان کنونی شهرستان گرمسار معرفی شد و حکم خود را از دادستان مرکز استان دریافت کرد.

دادستان مرکز استان سمنان در این مراسم صیانت از حقوق عامه را یکی از مهم‌ترین مطالبات از دادستان جدید گرمسار دانست.

محمد تقی گلی همچنین بر ضرورت ارتقای کارآمدی نظام دادرسی در مجموعه دستگاه قضائی شهرستان گرمسار تاکید کرد و بیان داشت: بهبود فرایند رسیدگی و افزایش اعتماد عمومی از مهمترین راهبردهای دادستانی گرمسار باشد.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون در حوزه نظارت مستمر و اجرای مقتدرانه قانون در مجموعه دستگاه قضائی شهرستان گرمسار تاکید کرد.