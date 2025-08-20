اسناد مالکیت واحدهای صنعتی استان سمنان تحویل متقاضیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقارن با ظهر چهارشنبه، مراسم تحویل آخرین اسناد باقی مانده مالکیت واحدهای صنعتی و کارخانههای مستقر در شهرکهای صنعتی استان سمنان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی و همچنین دستگاه قضائی در شهرکهای صنعتی سمنان برگزار شد، اسناد مالکیت تعدادی از کارخانههای مستقر در این شهرک صنعتی به صورت نمادین و به نمایندگی از یک هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تحویل داده شد.
معاون قوه قضائیه در این مراسم گفت: صدور اسناد و تثبیت مالکیت برای شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی مدتها است که به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضائی و ویژه سازمان ثبت اسناد قرار داده شده است.
حسن بابایی با بیان اینکه سمنان به عنوان چهارمین استان کشور است که تمام شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی مستقر در آن دارای سند مالکیت شدند، ابراز کرد: تاکنون بیش از ۸۰۰ فقره سند در این استان صادر و اهدا شده است.
وی افزود: طبق اعلام شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان با تحویل آخرین اسناد مالکیت به واحدهای صنعتی، فرآیند صدور سند برای تمامی اراضی و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان سمنان تکمیل شده است.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه بیش از یک هزار شهرک صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که رسیدگی و صدور اسناد مالکیت واحدهای مستقر در آنها از اولویتهای سازمان ثبت اسناد است، ابراز کرد: تاکنون برای ۱۳۴ هزار و ۷۳۶ واحد تولیدی سند مالکیت صادر شده است.
نظر شما