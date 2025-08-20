استحکام آرای قضائی در استان سمنان؛ تأیید ۸۹درصد آراء در مراجع تجدیدنظر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضائی استان سمنان با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دادگستری مرکز استان با اشاره به برخی از مهمترین اقدامات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این اداره کل، یکی از برجسته‌ترین موفقیت‌ها را رشد قابل توجه میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضائی دانست.

وی اعلام کرد: در سال گذشته ۹ فقره پرونده قصاص با تلاش همکاران قضائی، مدیران زندان‌ها، اعضای شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران و همکاری اولیای دم به صلح ختم شد و در پنج‌ماهه نخست سال جاری نیز پنج فقره پرونده قتل عمدی با رضایت اولیای دم منجر به نجات محکومان از چوبه دار شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اتقان احکام قضائی صادره، افزود: دادگستری استان در سال جاری تنها با ۱۱ فقره نقض آرا مواجه بوده و بالغ بر ۸۹ درصد آرا در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.

اکبری افزود: همچنین، تعداد درخواست‌های ماده ۴۷۷ نیز در مقایسه با سایر استان‌ها بسیار پایین و موارد پذیرفته‌شده در دیوان عالی کشور، نادر بوده است که بیانگر استحکام آرا قطعی صادره در استان بوده است.

وی با اعلام اینکه بیش از ۵۵ درصد دادرسی‌ها در استان به صورت الکترونیک و بیش از ۹۰ درصد دادرسی‌ها با زندان و زندانیان نیز غیرحضوری انجام شده است، گفت: در همین راستا، بیش از ۱۳۰۰ جلسه رسیدگی مجازی طی امسال برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با ابراز اینکه در زمینه کاهش جمعیت کیفری نیز سمنان تنها استان کشور است که موفق به کاهش جمعیت کیفری به میزان حدود شش درصد شده، گفت: سیاست مدیریت هدفمند جمعت کیفری استان در سال جاری نیز ادامه دارد.

اکبری به حوزه حقوق عامه و اقتصاد مقاومتی نیز اشاره داشت و اظهار امیدواری کرد: مسیر توفیقات دستگاه قضائی استان با قوت بیشتری ادامه می‌یابد تا خدمات قضائی به مردم با سهولت و کیفیت بیشتری ارائه شود.